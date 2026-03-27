Las novedades de la Semana Santa de Ibiza: del sobremanto donado a Nuestra Señora de la Esperanza a los llaveros de nazareno de la cofradía Nuestro Padre Jesús Cautivo

Tras algunos días de incertidumbre en los que algunos vieron peligrar la celebración del Santo Entierro en su escenario habitual, Dalt Vila, las cofradías de Ibiza, por fin, respiran aliviadas teniendo la certeza de que las obras en el casco antiguo no impedirán que puedan procesionar por sus calles. La incógnita se ha mantenido prácticamente hasta el último minuto, porque hasta este lunes, 23 de marzo, no se celebró la reunión entre Obispado, Ayuntamiento de Ibiza y hermandades para acabar de concretar los itinerarios de todas las procesiones. Pero una vez despejadas las dudas, ahora todos los esfuerzos están volcados en los últimos preparativos de los actos centrales de la Semana Santa, que arrancan hoy, Viernes de Dolores.

La presidenta de la Junta Coordinadora de Cofradías de Vila, María Nieves Jiménez Bonet, hace un llamamiento a la ciudadanía para que acompañe a las hermandades en los eventos programados hasta el 5 de abril, Domingo de Resurrección, y para que «siga con respeto las indicaciones de la organización y de los cuerpos de seguridad con el fin de garantizar el correcto desarrollo de las procesiones», en especial de la más multitudinaria, la del Viernes Santo, que saldrá el próximo 3 de abril a las 20 horas desde la catedral.

Itinerario de la procesión del Santo Entierro. / D.I.

Las restricciones de público en el Santo Entierro La procesión del Viernes Santo de Vila, programada el 3 de abril a las 20 horas, mantendrá su itinerario tradicional por Dalt Vila, partiendo desde la catedral para continuar por las calles Joan Roman, Pere Tur, General Balanzat (donde se unirá la Cofradía del Santísimo Cristo del Cementerio), Sa Carrossa, plaza de Vila, Portal de ses Taules, Mercat Vell, Aníbal y Comte de Rosselló hasta Vara de Rey, donde cada cofradía regresará a su sede. Por motivos de seguridad, no se permitirá que haya público en la calle de Sa Carrossa y se limitará el aforo en la del General Balanzat.

«La Semana Santa es de todos y entre todos tenemos que cuidarla», subraya antes de hacer referencia a las restricciones que se han establecido en el Santo Entierro debido a los trabajos de rehabilitación en alguna de las vías por donde pasa la procesión. Aunque el itinerario tradicional finalmente no se verá alterado, recuerda que no se permitirá la presencia de espectadores en la calle de Sa Carrossa, desde el tramo que se sitúa un poco más arriba de la Plaça dels Desemparats hasta la plaza de Vila, y que se limitará el aforo de público en la calle del General Balanzat. El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ya explicó el pasado martes que, debido a las obras en Dalt Vila, se reforzará el dispositivo de seguridad de Policía Local y Protección Civil.

«Ojalá todo salga bien y no haya incidencias y podamos disfrutar de la Semana Santa como corresponde», dicen, cruzando los dedos, desde la cofradía del Santo Cristo Yacente, presidida por Antoni Torres Tur. Nieves Jiménez es optimista y confía en que los pequeños ajustes no deslucirán para nada la gran cita del Viernes Santo y que acudirá mucho público. «Yo pienso que cada vez irá creciendo el número de personas que visitan la isla para ver nuestras procesiones. Desde la junta rectora estamos trabajando en esta línea, pero esto es una carrera de fondo», señala, haciendo referencia a la celebración en Vila del III Congreso Nacional ‘Semana Santa y Ciudades Patrimonio’, el pasado octubre, y a la campaña promocional que desde enero se está llevando a cabo para dar a conocer la celebración local en todo el territorio español.

Además de conseguir que la Semana Santa de Ibiza deje de ser la gran desconocida, otro caballo de batalla es lograr atraer savia nueva a las hermandades. «Cada vez es más difícil captar a la juventud», reconoce Nieves Jiménez, que en la cofradía que preside, la del Santísimo Cristo del Cementerio, cuenta con dos jóvenes, Álvaro Planells y Gema Cardona, que desde la directiva están trabajando en acciones para lograr este objetivo.

Un Viernes Santo con espíritu inclusivo La procesión del Santo Entierro, el 3 de abril, contará con espacios habilitados para mayores y personas con movilidad reducida e hipersensibilidad auditiva. La Junta Coordinadora de Cofradías de Semana Santa de Vila ha solicitado también al Ayuntamiento de Eivissa que habilite transporte público hasta el Soto para las celebraciones litúrgicas más relevantes, en especial para el Viernes Santo.

No obstante, en buena parte de las hermandades de Vila este año han conseguido fichajes, aunque también han tenido bajas y no solo de gente mayor. En la de Nuestro Padre Jesús Cautivo, por ejemplo, están notando los efectos de la crisis habitacional. «La Semana Santa es una tradición que aquí en Ibiza va a menos y con los problemas de la vivienda mucha gente que participaba se ha ido a la península y nos estamos resintiendo porque ahora tenemos menos costaleros, así que desde aquí hacemos un llamamiento para que la gente se implique y colabore con nosotros», apunta Antonio José López Pomares, elegido nuevo presidente a finales de 2025.

Por otra parte, las cofradías de Vila, que llevan ensayando para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en algunos casos desde enero y en otros desde febrero, hablan de las novedades, no muchas, que incorporan este año. A continuación citamos las más destacadas.

Detalles de la Cofradía Nuestra Señora de los Dolores. / D.I.

Cofradía Nuestra Señora de los Dolores

La estación de penitencia de la cofradía Nuestra Señora de los Dolores, que se celebra esta noche tras la misa programada a las 20 horas en la catedral en sufragio de los cofrades difuntos, es de las pocas que se verá afectada por las obras en Dalt Vila. Como todavía no estará abierto el acceso entre Sa Carrossa y la plaza de Vila, habrá que recortar el itinerario. La imagen de la Virgen se encontrará con el Cristo del Cementerio a la altura del seminario y desde allí realizarán el recorrido conjunto hasta el templo de Santo Domingo, donde se cantará el Miserere, que interpretarán «miembros del antiguo coro de Puig d’en Valls». «Puede ser muy bonito porque la iglesia tiene buena acústica», observa la presidenta de la hermandad, María Antonia Serra Cardona.

Detalles de la cofradía del Santísimo Cristo del Cementerio. / D.I.

Cofradía del Santísimo Cristo del Cementerio

No habrá modificaciones en la ruta de la estación de penitencia de la cofradía del Santísimo Cristo del Cementerio, prevista el Lunes Santo, 30 de marzo, después de la misa de las 20 horas en su sede, El Convent (iglesia de Santo Domingo), pero sí habrá cambios en otra de sus salidas destacadas, la del Domingo de Ramos, este 29 de marzo. La procesión de La Borriquita saldrá de la parroquia de Sant Elm un poco más tarde de las 11 horas, subirá por el Rastrillo hasta la plaza de Vila y allí modificará su trayecto habitual para pasar por el entorno del MACE y luego descender por la zona de Sa Carrossa hasta la iglesia de Santo Domingo. Al llegar, se llevará a cabo la bendición de palmas y a las 12 horas, la misa. Como novedad, este año, tras la ceremonia religiosa, sobre las 14 horas, la cofradía ofrecerá una comida de hermandad en el claustro del Ayuntamiento abierta a toda la ciudadanía, previa compra de tiques, hasta este viernes, en la propia parroquia o contactando con miembros de la directiva.

Detalles de la cofradía Nuestra Señora de la Piedad. / D.I.

Cofradía Nuestra Señora de la Piedad

La cofradía Nuestra Señora de la Piedad celebra mañana su estación de penitencia con una misa en su sede, Sant Elm, a las 19 horas y a continuación la procesión con la imagen del Santísimo Cristo de la Sangre por las calles de la Marina acompañada por su banda de tambores. En su estandarte, la hermandad portará un crespón negro, como el que llevará su imagen titular, la Virgen de la Piedad, en la procesión del Santo Entierro. Con ese gesto, explica el actual presidente, Pep Costa, recuerdan a quien estuvo al frente de la cofradía hasta el año pasado, Juan Marí-Mayans Gómez de la Serna, fallecido el pasado diciembre.

Detalles de la cofradía del Santo Cristo de la Agonía. / D.I.

Cofradía del Santo Cristo de la Agonía

El Domingo de Ramos, 29 de marzo, después de la misa de las 19.30 horas en la parroquia de Santa Cruz, la cofradía del Santo Cristo de la Agonía recorrerá las calles cercanas al templo con sus dos imágenes. La del Cristo se portará con «un paso nuevo a costal, más pequeño que el antiguo, en el que caben entre 14 y 18 personas». Ese día la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, detalla su presidenta, Tamara Herranz González, estrenará un sobremanto dorado donación de una familia ibicenca y un rosario regalado por un cofrade. El Domingo de Resurrección, el próximo 5 de abril, en la procesión del Santo Encuentro, que arrancará entre las 9 horas y las 9.30 horas en Santa Cruz, llevará otro rosario, regalo de otro miembro de la hermandad. Además, ese día el paso de la Virgen estrenará el pollero que ha comprado la cofradía en La Puebla de Cazalla para colocar sobre él el manto.

Detalles de la cofradía del Santo Cristo Yacente. / D.I.

Cofradía del Santo Cristo Yacente

Por tercer año consecutivo, la Agrupación Musical Cristo Yacente, que dirige Marc Torres Escandell, viajará a Málaga para participar el Jueves Santo, 2 de abril, en la Semana Santa de Ronda. La formación, que el pasado domingo estrenó «gorra de gala», también estará en el Santo Entierro, el 3 de abril, y en la estación de penitencia de su cofradía, que se celebrará el Martes Santo, 31 de marzo. Ese día habrá misa por los cofrades difuntos a las 20.30 horas en la catedral y luego procesión por las calles de Dalt Vila hasta el Seminario para luego regresar a la sede.

Detalle de la cofradía Nuestro Padre Jesús del Gran Poder. / D.I.

Cofradía Nuestro Padre Jesús del Gran Poder

La cofradía Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, que el 21 de marzo celebró el pregón cofrade, no tendrá que hacer cambios en la ruta de su estación de penitencia, porque está previsto que ese día, 1 de abril, ya se haya abierto el acceso entre la plaza de Vila y la calle Sa Carrossa. Como novedades, su presidente, Juan Francisco Bastida, destacó que se ha aligerado el paso «quitando unos 100 kilos de peso» y se han «colocado cuatro angelitos nuevos en las esquinas y dos ánforas delante».

Detalles de la cofradía Nuestro Padre Jesús Cautivo. / D.I.

Cofradía Nuestro Padre Jesús Cautivo y Resucitado

El Jueves Santo, 2 de abril, la cofradía Nuestro Padre Jesús Cautivo y Resucitado, que estrena «nuevo llamador», subirá el paso del Misterio desde la iglesia de Santa Cruz a la catedral. Al cruzar el Patio de Armas se le lanzarán, como otros años, pétalos de flores. La procesión arrancará después de la lectura de la sentencia a Jesucristo, programada a las 20.15 horas. En el trayecto, adelanta el presidente de la hermandad, Antonio José López Pomares, se repartirán entre el público estampas con la imagen de su titular, piruletas personalizadas con el escudo de la cofradía y, lo novedoso, llaveros con nazarenos en miniatura. Esos mismos presentes los regalarán el 5 de abril, Domingo de Resurrección, en la última procesión de la Semana Santa, la del Santo Encuentro.