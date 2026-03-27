Náutica en Ibiza: La Setmana del Mar sortea el temporal en su edición más difícil

La XXXI edición de la Setmana del Mar concluye hoy en el Club Nàutic Sant Antoni (CNSA) después de una de las campañas más atípicas de su historia, condicionada por las danas y el mal tiempo, que alteraron de forma notable el desarrollo de las actividades programadas durante las primeras semanas.

El cierre de esta edición coincide con la participación del grupo B del CEIP Cervantes, décima aula que ha pasado este año por las instalaciones del CNSA. En total, durante 2026 han participado 238 escolares de quinto de Primaria de distintos colegios de la isla.

Niños disfrutando de La Setmana del Mar / Pedro Selles

Según ha informado el Club Nàutic Sant Antoni, las cuatro primeras semanas del programa estuvieron especialmente afectadas por la inestabilidad meteorológica, lo que impidió que la navegación y las excursiones pudieran celebrarse con relativa normalidad. Para compensarlo, los monitores organizaron talleres y actividades alternativas, aunque los grupos que asistieron al inicio del calendario vivieron una experiencia menos centrada en el mar de lo previsto.

A partir de la quinta semana, la situación se normalizó y el programa pudo desarrollarse con mayor regularidad. No obstante, lo ocurrido este año ha llevado al Área Deportiva del CNSA a plantearse cambios de cara a la próxima edición, entre ellos retrasar el inicio de la actividad para evitar que en las primeras semanas vuelvan a producirse demasiadas modificaciones por causas meteorológicas.

Setmana del Mar, niños navegando / Pedro Selles

Desde el club apuntan que la previsión del tiempo resulta cada vez más compleja por la inestabilidad asociada al cambio climático y la desaparición de las tradicionales calmas de enero, que años atrás ofrecían una mayor estabilidad para el desarrollo del programa.

“A pesar de estas difíciles condiciones, el resultado positivo de las encuestas que cumplimentan los escolares participantes al término de la actividad han dejado muy buen sabor de boca al equipo de monitores. Por esta razón, toda la organización queremos agradecerles su comprensión y la buena comunicación que ha habido en todo momento con los centros para llevar a término las actividades y recuperar días perdidos”, explicó el director del Área Deportiva, Enrique Mas.

'Un dia a Formentera'

Una vez finalizada la Semana del Mar, el próximo 15 de abril comenzará la actividad ‘Un Dia a Formentera’, que sustituye a la anterior ‘Un dia a la mar’. Esta iniciativa permitirá a los colegios que participaron en la fase de acceso, pero no obtuvieron plaza en la Semana del Mar, disfrutar de una jornada en Formentera. Allí realizarán una visita guiada por un educador medioambiental en las zonas próximas a la Savina.

Valoración de las mascotas presentadas por los distintos centros educativos / Pedro Selles

Desde su creación en 1996, por la Semana del Mar han pasado ya 15.000 alumnos. A los 238 escolares que han participado este año se sumarán además los estudiantes que viajarán a Formentera durante el próximo mes.

Otro de los aspectos destacados de esta edición ha sido el mantenimiento de la financiación necesaria para sacar adelante el programa, al que este año se han incorporado dos nuevos patrocinadores, Vibra Hotels y Galp. Ambas firmas se suman a CaixaBank, Eroski y Baleària, además del apoyo institucional de la Conselleria de Deportes y Juventud del Consell Insular de Ibiza, el Ayuntamiento de Sant Antoni y la Conselleria de Educación del Govern balear.