El retorno del mítico Sant Pepe Rock: Mägo de Oz y Sôber proponen una fiesta pagana en el Paradÿsso de Ibiza

"Cuando nos propusieron volver a Ibiza nos volvimos locos. Va a ser un concierto muy chulo, de los que se quedan en la retina de todos". Esa es la promesa que lanza Carlos Escobedo, cantante de Sôber, junto al escenario del Sant Pepe Rock, que este sábado celebra su cuarenta aniversario tres años después de su última celebración.

El madrileño, vestido de riguroso negro, como indica el manual del buen metalero, atiende a Diario de Ibiza con una sonrisa franca posada encima de su característica perilla larga, esa que ha lucido durante toda su carrera. A sus 51 años, es un veterano de los escenarios. Así lo atestigua la gira treinta aniversario de la banda en la que se encuentra enrolado y que realizará una parada especial en Sant Josep: "Para nosotros el hecho de salir un poco de la Península ya te da una emoción especial".

Carlos Escobedo atiende a Diario de Ibiza / Sergio G. Cañizares

Antes de seguir indagando en las reflexiones de Escobedo, toca aclarar que Sôber no es el cabeza de cartel del Sant Pepe Rock, un privilegio que corresponde a Mägo de Oz. Su 'Fiesta pagana', que ya ha cumplido un cuarto de siglo, rebasó los límites del folk metal para convertirse en un tema clásico de cualquier celebración popular en España y buena parte de Sudamérica, un santuario musical al que muy pocas bandas han conseguido entrar. Utilizando el actual medidor de éxito de una canción, acumula más de 268 millones de reproducciones en Spotify.

Segundo intento de Mägo de Oz

Por desgracia, el alma máter de Mägo de Oz, Txus Di Fellatio, no comparece en la presentación ante los medios del Sant Pepe Rock. Desde el Ayuntamiento de Sant Josep aseguran que ha sido un tema de vuelos y garantizan su presencia en el concierto de este sábado. Esperemos que el baterista llegue a tiempo de ponerse en pie y alzar el puño, aunque no haya hoguera donde beber.

Si el transporte aéreo no genera nuevos problemas, Mägo de Oz se estrenará en la isla cuatro años después de su anterior intento, ya que tuvo que cancelar de forma repentina su concierto programado para las Festes de la Terra de Ibiza por problemas de salud de su vocalista de aquel momento. Un año después, Zeta ya no formaba parte de la banda y Txus fichó para ese rol a Rafa Blas, que en 2012 se hizo famoso al convertirse en el primer 'heavy' que ganaba un concurso televisivo de talento, 'La Voz'.

Tanto Mägo de Oz como Sôber prometen grandes espectáculos ya que, como explica Escobedo, han hecho un esfuerzo logístico para traer hasta Ibiza todo el equipo técnico que les acompaña en sus respectivas giras que se encuentran haciendo por el país. "Va a ser un concierto brutal, tenemos muchas ganas".

Si 'Fiesta pagana' es el momento cumbre de Mägo de Oz, en el caso de Sôber más que una canción fue un disco, Paradÿsso, publicando casi al mismo tiempo, en los albores del siglo XXI. "Pasó del disco de platino, que en aquella época eran ciento y pico mil discos vendidos. Y un poco fue ese momento transgresor donde el rock empezó a sonar en radiofórmulas. En radios tipo Los 40 Principales o Cadena 100. Ese fue el momento donde se pudo expandir un poco el rock y tanto Sôber como Mägo de Oz entramos en las radiofórmulas. Eso nos hizo llegar a un público más masivo", rememora el cantante.

"En Ibiza hay rockeros de verdad"

Además, lo hicieron sonando "con la voz en castellano", algo que "chocó a la gente al principio" y que también hicieron otras bandas similares como Hamlet: "Pero luego nos decían: ‘¡Hostia, qué original!’. Al final escuchas tres segundos de Sôber y dices coño, eso es Sôber".

Fue un momento dulce para las guitarras poderosas en la música española, aunque solo fuera a nivel de repercusión. Ahora son otros los géneros que triunfan entre la muchachada, sin entrar a discutir si son mejores ni peores. Pero muy diferentes, seguro. Sin embargo, Escobedo siente que esa pérdida de prevalencia se ha dado "sobre todo a nivel mediático", pero no donde de verdad le importa, a la hora de sentir el calor del público.

"Porque luego vas a festivales de rock y están llenos. O vienen grupos como Iron Maiden o AC/DC y meten más gente en el concierto que en su propia época. Lo que pasa que la apuesta por parte de los medios a nivel del indie está pegando mucho. Pero yo creo que el rock siempre ha tenido su público y lo sigue teniendo. Es un público muy fiel, lo tendremos hoy y lo tendremos mañana", resume.

Sôber ya lo comprobó en el municipio ibicenco hace 14 años, cuando tocó por primera vez en el Sant Pepe Rock y sus integrantes se llevaron una grata sorpresa: "Recuerdo muy bien aquel concierto. Me acuerdo mucho menos es de lo que pasó después porque la liamos un rato. Estuvo muy bien. Y sobre todo el público, porque Ibiza la asocias a otro estilo musical, pero luego llegas y dices coño, si aquí hay rockeros de verdad. Lo disfrutamos mucho y creo que en este concierto volverá a ocurrir".

Y si Mägo de Oz tiene 'Fiesta pagana', los temas más reconocibles de Sôber que sonarán este sábado son 'Arrepentido' o 'Diez años', una canción que "siempre ha sido un estandarte de la banda". "Ese decir sí a ser libres es una canción que todos utilizamos en nuestro día a día. Todos queremos ser un poco más libres", finaliza.