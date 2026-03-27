Formación, acompañamiento y microcréditos para 87 mujeres vulnerables de Ibiza

Un total de 87 mujeres en situación de vulnerabilidad social y económica han participado a lo largo de 2025 en un programa orientado a la recuperación de su autonomía personal. Se trata de la iniciativa 'Teixim Dona', cuyas usuarias se han reunido este viernes en Ibiza con la directora del IbDona, Cati Salom, y la consellera de Bienestar Social, Familias e Igualdad del Consell de Ibiza, Carolina Escandell.

El programa, según ha informado la conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en un comunicado ofrece un itinerario orientado a la recuperación de la autonomía personal y económica de las participantes.

Se articula a través de tres ejes principales como son la formación, el acompañamiento personalizado y el acceso a financiación mediante microcréditos solidarios. El acceso al programa se produce mediante la detección de situaciones de vulnerabilidad por parte del equipo profesional del programa, por demanda directa de las propias mujeres o por derivación de otros servicios de atención y recursos especializados en la atención a mujeres.

El perfil de las participantes es mayoritariamente el de mujeres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social y económica, habitualmente ocasionadas por múltiples factores de desigualdad como la precariedad laboral, las responsabilidades familiares, las dificultades administrativas o la falta de red social.

Violencia machista

En caso de que haya una experiencia previa de violencia machista, se lleva a cabo una intervención específica con perspectiva de género y sensibilidad hacia situaciones de discriminación múltiple.

Durante el programa se ha combinado el trabajo grupal con el acompañamiento individualizado, integrando contenidos de capacitación empresarial, habilidades sociales, autonomía económica y sensibilización en igualdad y prevención de la violencia de género.

Se han elaborado 87 programas individualizados y se han constituido siete grupos de apoyo, tres en Mallorca, dos en Menorca y dos en Ibiza, cuyos miembros se han reunido entre 15 y 20 veces.

Como resultado del programa, se ha observado una mejora significativa en la autoconfianza, la capacidad de toma de decisiones y la definición de proyectos de autoempleo más viables y sostenibles.