Movilidad
Atascazo en la carretera de Santa Eulària por una avería en un autobús escolar
El vehículo no llevaba los escolares en ese momento
Usuarios del bus de línea explican que se les ha desviado por la carretera de Santa Gertrudis
Los conductores que esta mañana se dirigían de Santa Eulària a Ibiza se han topado con un atasco importante a la altura del cruce de los Cazadores. A la caravana, que no entendían a qué se debía, se ha sumado, al llegar al cruce, que se encuentra en obras, con que les desviaban hacia Santa Gertrudis. Desde los vehículos sólo podían ver un autobús de la empresa Sagalés en el margen de la carretera.
Desde el Consell de Ibiza han explicado que se trata de un autobús de transporte escolar que ha sufrido una avería y se ha quedado tirado en la carretera. En el momento de la avería, el vehículo iba vacío, sin los escolares, a los que ha trasladado otro vehículo. Una grúa ha tenido que retirar el autobús, momento en el que ha sido necesario cortar el tráfico en dirección a Ibiza a la altura del cruce, por lo que se ha generado el atasco, según explican testigos presenciales.
El Consell señala que no estaba previsto cortar ni desviar el tráfico, pero usuarios del autobús de línea aseguran que les han desviado por la carretera de Santa Gertrudis. Operarios de Xarxa Viària han estado prestando apoyo a las labores de retirada mientras que la Guardia Civil se ha ocupado de ordenar el tráfico.
El autobús ya se ha retirado de la carretera.
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