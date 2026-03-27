Loquillo, Ilegales y Barricada lideran los conciertos favoritos del público en el Sant Pepe Rock

El Sant Pepe Rock ha dejado claro, una vez más, que hay conciertos que no se olvidan jamás. Basta echar un vistazo a los comentarios de los seguidores de este diario en una pregunta realizada en Facebook para ver que, más que simples actuaciones, muchas de aquellas noches se han quedado grabadas en el recuerdo. Y entre todos los nombres que aparecen, hay varios que se repiten con fuerza: Loquillo, Ilegales, Barricada, Celtas Cortos, Sopa de Cabra y Radio Futura.

Si hay un artista que despierta consenso, ese es Loquillo. Es uno de los grandes favoritos del público y su nombre aparece una y otra vez entre los recuerdos compartidos. Miquel Prats Marí lo cita junto a Rebeldes al recordar aquellos conciertos del 86 y el 87, Darío Muñoz lo une a Sopa de Cabra entre sus momentos más especiales, y Xescu Prats vuelve a señalar sin dudarlo aquel "Loquillo en el 87" que, por lo visto, dejó huella.

Ilegales tampoco se queda atrás. Miguel Angel Costa Ramon lo resume de forma rotunda con un "¡Ilegales 1989!", mientras que TonyGuitar Ibiza menciona directamente a la banda y Christian Roig Löffler rescata además su actuación de 2019. Está claro que el grupo ocupa un lugar privilegiado en la memoria del festival.

Algo parecido ocurre con Barricada y Celtas Cortos, dos nombres que también aparecen repetidamente en el hilo. Carlos Soto los recuerda juntos, Marga Torres se decanta por Barricada y tanto Pilar Roselló Torres como Josep R. Balanzat vuelven a poner el foco en Celtas Cortos. Son, sin duda, dos de esos grupos que marcaron época y que siguen muy presentes en la memoria colectiva.

Conciertos para recordar

Entre los conciertos que mejor sabor de boca dejaron también está Sopa de Cabra. Vicente Tur Ferrer asegura que fue el directo con el que mejor se lo pasó, y Darío Muñoz vuelve a incluirlos entre sus preferidos. Radio Futura, por su parte, también asoma entre los recuerdos de Ángeles Blanes Noguera y Guillermo Gui, que los sitúan entre esas bandas que el público "sigue llevando muy dentro".

Para quienes prefieren un sonido más duro, también hay espacio para nombres como Azrael, Obús y Gurü. Antoni Mayans Tur recuerda especialmente a "Obús con Jordi Cerezo como invitado", Zenón PM menciona a los tres grupos y Ady Abaddon destaca el concierto de Azrael. Junto a ellos aparecen también otros nombres como Los Rodríguez, Los Rebeldes, Belcebur Toys, Face The Maybe o Climax, en una lista tan ecléctica como personal.

Y si hablamos de conciertos con buen rollo, Mojinos Escozíos se llevan una mención especial. Roberto Planells Diaz lo dice bien claro: su concierto fue "muy divertido", una sensación que comparten otros usuarios, que los recuerdan como uno de los momentos más desenfadados y festivos del escenario.

La conversación deja también recuerdos muy concretos, de esos que no se asocian solo a una banda, sino a una noche entera. Carme Planells menciona "Ricky Amigos y la Nit de foc d’Iguana Teatre", mientras que Amparo Navarro Ballester recuerda Danza Invisible y La dama se esconde por el ambiente que se vivió.

Y entre tanta nostalgia, también hubo hueco para el humor, con la pulla de Juanjo Suplicium, que deja bien clara su opinión: "Cualquiera menos Mago de Oz".