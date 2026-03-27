Llama la atención: La advertencia de los mayoristas de Eivissa, que se preparan ante un posible desabastecimiento a consecuencia del conflicto en Oriente Medio

La advertencia de los mayoristas de Ibiza, que se preparan ante un posible desabastecimiento a consecuencia del conflicto en Oriente Medio. Desde Pimeef señalan que no pretenden perjudicar a los consumidores, pero recuerdan que el transporte afecta a todos en las islas por la insularidad y que si el transporte sube, «todo sube»

Llama la atención

El escepticismo con el que han recibido las asociaciones de guardias civiles y sindicatos de la Policía Nacional el anuncio del Gobierno central de que invertirá 33 millones de euros para construir viviendas para estos dos cuerpos en Vila y en Santa Gertrudis. Recuerdan que no es la primera vez que reciben anuncios de este tipo y que, por el momento, no se ha materializado ninguno.

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La investigación de la UIB y el Instituto Español de Oceanografía sobre «puntos calientes» para sufrir meteotsunamis o ‘rissagues’, que a las ya conocidas de Ciutadella y Vilanova i la Geltrú, añade otros puntos de la costa mediterránea, entre ellos Sant Antoni. El estudio se basa en datos recogidos durante 17 años de observaciones en 27 estaciones costeras de diferentes puntos.