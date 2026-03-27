Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acoso menoresDesahucio casa maderaPlanes fin de semanaHorario supermercados
instagramlinkedin

Llama la atención: La advertencia de los mayoristas de Eivissa, que se preparan ante un posible desabastecimiento a consecuencia del conflicto en Oriente Medio

Llama la atención

Llama la atención

La advertencia de los mayoristas de Ibiza, que se preparan ante un posible desabastecimiento a consecuencia del conflicto en Oriente Medio. Desde Pimeef señalan que no pretenden perjudicar a los consumidores, pero recuerdan que el transporte afecta a todos en las islas por la insularidad y que si el transporte sube, «todo sube»

Llama la atención

Llama la atención

El escepticismo con el que han recibido las asociaciones de guardias civiles y sindicatos de la Policía Nacional el anuncio del Gobierno central de que invertirá 33 millones de euros para construir viviendas para estos dos cuerpos en Vila y en Santa Gertrudis. Recuerdan que no es la primera vez que reciben anuncios de este tipo y que, por el momento, no se ha materializado ninguno.

Noticias relacionadas

La investigación de la UIB y el Instituto Español de Oceanografía sobre «puntos calientes» para sufrir meteotsunamis o ‘rissagues’, que a las ya conocidas de Ciutadella y Vilanova i la Geltrú, añade otros puntos de la costa mediterránea, entre ellos Sant Antoni. El estudio se basa en datos recogidos durante 17 años de observaciones en 27 estaciones costeras de diferentes puntos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un trabajador autónomo en Ibiza al caer desde al menos 12 metros mientras podaba un árbol
  2. Insólito desahucio de una vivienda en ibiza: obligado a desalojar su "casita de madera"
  3. Denuncian un presunto acoso a tres menores en un club de Ibiza
  4. Detenido un agente de la Guardia Civil de Formentera por presunto delito de trato degradante
  5. La Justicia corrige a un padre con dos viviendas en Ibiza, varios coches y 100.000 euros en el banco que solo quería pagar 260 euros de pensión a su hijo
  6. Un usuario del embarcadero de sa Punta en Ibiza: 'Lo que está ocurriendo es de extrema gravedad
  7. Los mayoristas de Ibiza se preparan ante un posible desabastecimiento: 'Los almacenes están dispuestos para un acopio importante
  8. Del llaüt al bullit: Ibiza revive su tradición marinera en el puerto

Premios Posidonia a la excelencia empresarial de Ibiza y Formentera: «La mejor lotería es hacer bien tu trabajo día a día»

Llama la atención: La advertencia de los mayoristas de Eivissa, que se preparan ante un posible desabastecimiento a consecuencia del conflicto en Oriente Medio

De Menorca a Eivissa, i a l’inversa, per la llengua

Alejandro Cubero Horta, mecànic eivissenc als Estats Units: «A EEUU, si no ets a la dinàmica del somni americà et quedes fora»

Xerrada sobre l’alimentació saludable a la menopausa

Xerrada sobre l’alimentació saludable a la menopausa

Ibicine pone rostro al afán de superación con Desirée Vila y ‘Ganas de vivir’

Sa Blanca Dona reina en Eivissàpiens 2026: la gran fiesta del saber hace temblar Can Ventosa

Sa Blanca Dona reina en Eivissàpiens 2026: la gran fiesta del saber hace temblar Can Ventosa

Las novedades de la Semana Santa de Ibiza: del sobremanto donado a Nuestra Señora de la Esperanza a los llaveros de nazareno de la cofradía Nuestro Padre Jesús Cautivo

Las novedades de la Semana Santa de Ibiza: del sobremanto donado a Nuestra Señora de la Esperanza a los llaveros de nazareno de la cofradía Nuestro Padre Jesús Cautivo
Tracking Pixel Contents