Karlos Arguiñano y su hijo cocinan en ses Salines de Ibiza

"¡Vaya arenal!". Es la exclamación que sale de la boca de Joseba Arguiñano, hijo de Karlos Arguiñano, al ver, en la pantalla en directo que aparece a su espalda la playa de ses Salines, en Ibiza. Como cada día, en esta se proyectan imágenes de algún rincón de España, una estampa que acompaña a padre e hijo mientras preparan sus recetas en el programa 'Cocina Abierta', que todos los mediodías emite Antena3.

"Y atrás, como veis, la playa de ses Salines, que en castellano es la playa de las Salinas", comenta el popular cocinero, que conoce bien la isla, de la que es un habitual desde hace muchos años. "Cuatro kilómetros de arenal", le explica a su hijo, que no puede apartar la vista del agua turquesa. "Es precioso", señala el hijo, una afirmación que secunda el padre: "Qué bonito está Ibiza". Arguiñano hijo, sin embargo, le corrige: "Bonito es".

Los comentarios los hacen mientras preparan la segunda receta del programa, una sopa de maíz con solomillo de pato salteado, una creación de Joseba que cocinan después de que Karlos haya elaborado la suya: chicharro a la bilbaína. Una receta que ha presentado con una de sus habituales bromas: entrando en la cocina con unas gafas de sol con una gorra de capitán incorporadas con las que se hace llamar "almirante Arguiñano".

La de este viernes no es la primera vez en los últimos días que Ibiza se adueña de la pantalla del programa. Hace apenas unos días aparecieron los estanques del Parque Natural de ses Salines, una imagen que sirvió a padre e hijo para comentar lo que les gusta Ibiza y lo bien que se come en algunos restaurantes, si bien también para que Arguiñano hijo hiciera mención a lo caros que son algunos establecimientos.