Ibiza recupera el sonido de las Caramelles de Pasqua esta Semana Santa

Las tradicionales Caramelles de Pasqua regresarán esta Semana Santa a distintas iglesias de Ibiza con un programa de actuaciones organizado por el Departamento de Cultura, Educación y Patrimonio del Consell Insular. Las representaciones comenzarán el domingo 5 de abril y se prolongarán hasta el 19 de abril en siete templos de la isla.

Los encargados de interpretar estos cantos serán los Caramellers de sa Torre y los Caramellers de la Mare de Déu de Jesús, dos grupos de Ibiza que mantienen viva en la actualidad la versión pascual de esta manifestación del patrimonio inmaterial pitiuso.

Las caramelles están consideradas una de las expresiones culturales más antiguas y significativas de Ibiza. Dentro del cancionero tradicional, representan la máxima expresión de la cançó redoblada y son interpretadas por una esquadra formada por un sonador, que marca el ritmo con tambor y flaüta, y dos cantadors, acompañados por castanyoles y espasí.

Menos conocidas que las caramelles de Navidad, las de Pascua se diferencian por su métrica y por el número de coplas. Fueron declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de bien inmaterial en 2011. Tradicionalmente se cantan durante la misa del Domingo de Resurrección y narran, a lo largo de catorce coplas, la muerte y resurrección de Cristo, seguidas por los goigs de Pascua y el ofrecimiento.

El programa arranca el 5 de abril con actuaciones de Es Caramellers de sa Torre en la iglesia de Puig d’en Valls, a las 11 horas, y en la de Sant Jordi de ses Salines, a las 20 horas. Ese mismo día, los Caramellers de la Mare de Déu de Jesús actuarán a las 12.30 horas en la iglesia de Jesús.

Las representaciones continuarán el 11 de abril con actuaciones en Sant Agustí , a las 20 horas, y en la iglesia de la Mare de Déu de Jesús, a las 12.30 horas. El 12 de abril, Es Caramellers de sa Torre cantarán en Sant Francesc de s’Estany a las 9.30 horas, en Sant Joan a las 11.30 horas, en Sant Rafel a las 12.30 horas y en Sant Antoni a las 20 horas.

La última cita será el 19 de abril en la iglesia de Santa Agnès, donde actuarán a las 10.30 horas.