Cocina de Pascua en Ibiza: Del guiso de cordero a la pizza turca

"Consumirlo significa que haya gente detrás trabajando". Con esta idea ha comenzado este viernes por la tarde el curso de cocina ibicenca de Pascua dedicado al cordero, una propuesta que ha reunido a 19 alumnos en la Escuela de Hostelería de las Islas Baleares y que ha vuelto a situar el producto local en el centro de la cocina y del discurso gastronómico de la isla. La sesión ha sido impartida por la cocinera Marga Orell dentro de una iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Ibiza y el Consell de Ibiza a través de la campaña 'Això sí és d’Eivissa', con la colaboración de la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears.

El curso ha comenzado con una parte teórica y unas palabras de bienvenida del concejal de Comercio y Mercados, Alex Minchotti, quien ha destacado la buena acogida de estas jornadas. "Con el éxito que tienen estos cursos, volvemos a hacerlo y espero verlos en otras jornadas", ha comentado antes de la entrega de las recetas a los asistentes. El menú del día ha incluido guisado de cordero, pizza turca y albóndigas.

El producto: Cordero ibicenco

A continuación, el técnico de promoción alimentaria del Consell de Ibiza, Josep Lluís Joan, ha explicado en una pantalla los cortes del cordero y el papel que este producto ha tenido históricamente en la isla. "Una persona que tiene animales lleva mucho esfuerzo, lleva trabajo", ha señalado, al poner el foco en la realidad actual de la ganadería local.

Pep Lluís Joan ha contextualizado además el sentido del curso dentro del calendario gastronómico. "Con estos cursos de Cuaresma y Pascua no queremos remarcar la parte religiosa, sino vincular la cocina con sus temporadas", ha explicado y ha recordado que, tras la Cuaresma, marcada por el pescado y la verdura, la llegada de la Pascua ha estado tradicionalmente ligada a la carne. "El cordero ibicenco es fundamental en nuestra gastronomía y era la carne más apreciada", ha destacado y ha agregado: "En Pascua se seleccionaba el cordero más bonito para celebrar ese día" en alusión a una época en la que este producto ocupaba un lugar central en la cocina de la isla. También ha incidido en su temporalidad: "Se puede encontrar de marzo a junio; ahora está en su momento óptimo, pastando de los pastos frescos de primavera".

Alumnos del curso de Pascua en plena elaboración de recetas / JA RIERA

Más allá del recetario, el mensaje de Joan ha sido claro: "Queremos remarcar que el cordero es una ganadería que está en declive y fomentar su consumo es mantener un ingrediente original de nuestra gastronomía". Además, ha subrayado su dimensión cultural y su presencia en distintas tradiciones culinarias del Mediterráneo.

Tras esta introducción, Marga Orell ha tomado la palabra para explicar la dinámica del taller y las recetas elaboradas. "El objetivo es dar a conocer el cordero, pero no solamente con platos tradicionales, sino con producto local para hacer platos mediterráneos", ha señalado. La propuesta ha combinado un guisado típico de la isla con dos elaboraciones de inspiración mediterránea: una pizza turca, "como un kebab enrollado", y unas albóndigas inspiradas en la cocina griega y cocinadas al horno.

La cocinera Marga Orell explicando los procesos a algunas alumnas / JA RIERA

Después de preparar juntos la 'mise en place', los alumnos han comenzado a elaborar los platos en la cocina. Organizados por parejas, se han repartido las tareas mientras seguían las indicaciones de la cocinera. El ambiente ha sido participativo, con los asistentes implicados en todo el proceso, desde el corte de los ingredientes hasta la elaboración final, antes de degustar los platos en el propio centro.

Cursos para todos

Entre los participantes, Lourdes, que ya había asistido al curso de Cuaresma, ha explicado que su interés ha sido seguir aprendiendo. "Hoy vine a conocer distintas formas de cocinar cordero, aprender a montar un plato y saber cómo cocinarlo", ha dicho. Aunque no se dedica profesionalmente a la cocina, ha asegurado que es una apasionada de los fogones.

Además, ha valorado la oportunidad de acercarse a la gastronomía local. "Soy de Paraguay y me encanta conocer la gastronomía de Ibiza. En el curso de Cuaresma y en este aprendí cosas nuevas, como que hay acelgas salvajes o perejiles salvajes", ha añadido. Otra alumna también ha coincidido en el interés que despierta este tipo de propuestas centradas en el producto local. "Ya hemos hecho otros cursos. El objetivo de hoy es aprender sobre un producto típico de aquí y siempre está bien", ha comentado.

Alumna controlando el cordero para el guisado / JA RIERA

El curso ha confirmado el interés que despiertan estas iniciativas vinculadas al producto local. "Este curso ha tenido repercusión, ha venido mucha gente", ha señalado Orell, que ha adelantado que, aunque por el momento no hay nuevas fechas programadas, la intención es seguir organizando talleres en el futuro.