Ibiza busca nuevos talentos de la moda en Futur Adlib 2026

El Consell Insular de Ibiza ha abierto el plazo de inscripción para participar en el concurso Futur Adlib Noves Promeses 2026, una iniciativa con la que busca dar visibilidad a nuevos diseñadores y diseñadoras y seguir impulsando la moda Adlib como seña de identidad de la isla.

La convocatoria, promovida por el departamento de Promoción Económica, Cooperación Municipal y Recursos Humanos, permitirá presentar solicitudes desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) y permanecerá abierta hasta el 15 de abril de 2026.

El certamen está dirigido a personas mayores de 18 años que no ejerzan ni hayan ejercido profesionalmente en el sector del diseño, la confección o la comercialización de moda. También podrán participar aquellos creadores que cuenten con una marca propia con una antigüedad inferior a tres años.

El objetivo de esta iniciativa es promover la moda Adlib y favorecer la aparición de nuevos valores en el ámbito del diseño, ofreciendo a los participantes una plataforma desde la que desarrollar y difundir sus propuestas creativas, siempre con una vinculación clara con Ibiza.

Seis diseños, al menos cuatro de ellos para mujer

Cada aspirante deberá presentar una colección textil original compuesta por seis diseños, que podrán ser íntegramente femeninos o combinar cuatro propuestas para mujer y dos para hombre. Además, las colecciones deberán contar con un título propio y estar inspiradas en la moda Adlib y/o en la isla de Ibiza, sin haber sido premiadas previamente en otros concursos.

Las inscripciones deberán formalizarse a través de la sede electrónica del Consell Insular de Ibiza. En el caso de que la documentación se presente por otras vías admitidas, será obligatorio comunicarlo en un plazo máximo de tres días mediante correo electrónico a futuradlib@adlibibiza.es, adjuntando el justificante de registro.

Una vez cerrado el plazo de inscripción, se publicará la lista de personas admitidas y un comité de expertos seleccionará a seis finalistas y una persona reserva. Los finalistas mostrarán sus colecciones en el desfile final, que se celebrará en el marco de la Passarel·la Adlib.

El jurado, integrado por profesionales del sector y representantes institucionales, será el encargado de elegir la propuesta ganadora. El concurso contará con una dotación económica total de 7.500 euros: el ganador o ganadora recibirá 2.750 euros, mientras que cada finalista obtendrá 950 euros por su participación en el desfile.

Con esta nueva edición, Futur Adlib Noves Promeses 2026 se consolida como una oportunidad destacada para los diseñadores emergentes que quieren iniciar su trayectoria profesional en el mundo de la moda.