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El álbum
Ibicine pone rostro al afán de superación con Desirée Vila y ‘Ganas de vivir’
El Festival de Cine de Ibiza, Ibicine, acogió este miércoles en el Cine Regio de Sant Antoni el estreno en la isla del documental Ganas de vivir, dirigido por Juan Manuel Montilla, ‘El Langui’, y protagonizado por la atleta paralímpica Desirée Vila. La deportista asistió a la proyección y compartió con el público algunas curiosidades sobre su experiencia en el largometraje.
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