Ibicine cierra su sección de largometrajes en Ibiza con ‘Que vienen los perros’ y la visita de sus protagonistas

Olivia Baglivi y Joaquín López-Bailo visitarán Ibiza el miércoles 1 de abril con la película ‘Que vienen los perros’, que se proyectará a las 19 horas en el Cine Regio de Sant Antoni dentro de la Sección Oficial Internacional de Largometrajes del Festival de Cine de Ibiza, Ibicine. A la presentación de la cinta, codirigida por Iván Sánchez y David Tembleque y con secuencias rodadas en Ibiza, asistirán también su codirector, Iván Sánchez, y la coproductora y actriz Patricia Mari-Pino. Las personas interesadas en acudir pueden conseguir sus entradas a través de la página web de Ibicine.

La película está protagonizada por Baglivi y narra la historia de Liz, una prostituta de lujo que atraviesa un momento vital en el que se cuestiona qué hace con su vida y qué quiere hacer con su futuro. De manera casual, vive un acontecimiento fortuito y violento que despierta en ella recuerdos que había mantenido bloqueados durante 25 años. Obligada a huir, regresa al lugar aislado y hostil donde creció, en un viaje al origen de sus traumas, sus vínculos y su identidad. Allí descubrirá que solo enfrentándose a la verdad sobre el abandono de su madre podrá encontrar una salida al laberinto en el que vive.

Tras la proyección, el equipo de la película participará en el podcast ‘Ibicine en el aire’ junto a la fundadora y directora del Festival de Cine de Ibiza, Helher Escribano. En ese encuentro compartirán con el público detalles de la cinta y su experiencia de rodaje en la isla.

La proyección de ‘Que vienen los perros’ cerrará la Sección Oficial de Largometrajes de Ibicine, que ha incluido el documental ‘En silencio. La resiliencia de Isco Alarcón’, dirigido por la actriz Sara Sálamo; el estreno nacional de ‘La Gioia’, de Nicolangelo Gelormini; el estreno en Ibiza de la cinta de animación ‘Arco’, nominada a Mejor Película de Animación en los Globos de Oro y en los Premios Oscar y coproducida por Natalie Portman, en el Teatro España de Santa Eulària; así como la presentación en Ibiza del último trabajo de la actriz Jodie Foster, ‘Vida privada’, y la proyección de ‘Ganas de vivir’, debut como director de largometraje de Juan Manuel Montilla ‘El Langui’, en el Cine Regio de Sant Antoni.

Los cortometrajes finalistas se presentarán en abril

Dentro de la programación de Ibicine 2026, el 9 de abril se celebrará también en el Cine Regio de Sant Antoni la final del público de cortometrajes, en la que se proyectarán los seis finalistas elegidos por los espectadores en las sesiones de enero y febrero: ‘Sexo a los 70’, dirigido por Vanesa Romero y nominado al Goya a mejor cortometraje de ficción 2026; ‘Insalvable’; ‘Periquitos’; ‘Pálpito’; ‘Carmela’, nominada al Goya a mejor cortometraje de animación 2026, y ‘Una Vocal’. Toda la información sobre películas, cortometrajes y entradas están disponibles en la página de Ibicine.

La novena edición del Festival de Cine de Ibiza cuenta con el apoyo de instituciones, patrocinadores y colaboradores, entre los que figuran Ibiza Travel, el Consell de Ibiza, Eivissacultural.es y Adlib Ibiza; el Ayuntamiento de Ibiza y Can Ventosa, sede de la Sección Oficial de Cortometrajes SOC9; así como los ayuntamientos de Santa Eulària y Sant Antoni, que acogen la Sección Oficial de Largometrajes, y el Govern balear, a través del Institut d’Estudis Baleàrics.