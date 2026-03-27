La Guardia Civil detiene a dos hombres por intento de asesinato en Sant Antoni

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, de 26 y 48 años, como presuntos autores de un delito de asesinato en grado de tentativa en Sant Antoni, tras el apuñalamiento de un hombre de 41 años mientras dormía en su vivienda.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado viernes en un domicilio de la calle Retir, en la zona de es Pouet, donde convivían cuatro hombres, entre ellos la víctima. Sobre las 4 de la madrugada, el agresor accedió a la vivienda y asestó once puñaladas en el tórax al hombre, tras lo cual abandonó el lugar.

Tras recibir el aviso, se desplazaron hasta el domicilio agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local. La víctima fue atendida en el lugar y trasladada posteriormente a un centro sanitario. En las inmediaciones, la Policía Local localizó a un hombre que portaba un cuchillo en el bolsillo y cuya actitud y comentarios levantaron sospechas, por lo que fue retenido y entregado a los agentes de la Guardia Civil.

Cuchillo con el que han apuñalado a la víctima. / Guardia Civil

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ibiza se hizo cargo de la investigación. Las pesquisas permitieron determinar que uno de los residentes en la vivienda, también detenido, había facilitado la entrada al agresor, que accedió con un cuchillo y se dirigió directamente a la habitación de la víctima para apuñalarla mientras dormía, sin que el otro interviniera.

Amenaza de muerte por encargo

Los investigadores también averiguaron que este residente había manifestado en diversas ocasiones a la víctima, con la que mantenía desavenencias personales, que podía encargar su muerte por 2.000 euros. Según la investigación, el agresor confirmó que había recibido esa oferta económica para cometer la agresión.

Por estos hechos, los agentes detuvieron a ambos hombres, ambos de nacionalidad extranjera, como presuntos autores de un delito de asesinato en grado de tentativa, uno de ellos como autor material y el otro como inductor.