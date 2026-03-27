Eficiencia energética en Ibiza: cuando ahorrar energía es crear futuro

El sector de la construcción y las reformas en Ibiza y Formentera vive una transformación profunda impulsada por la necesidad de optimizar recursos, reducir consumos y avanzar hacia modelos más sostenibles. En este nuevo escenario, la eficiencia energética ha dejado de ser un valor añadido para convertirse en el eje central de cualquier proyecto.

Monrabal, con más de 55 años de experiencia, se posiciona como una empresa de servicios energéticos (ESE) especializada en integrar la eficiencia energética en todas las fases del proyecto: desde la ingeniería y el diseño hasta la construcción, la instalación, el mantenimiento y la gestión energética.

Casa ibicenca con paneles de energía fotovoltaica. | MARIO DOMINGUEZ

Un único interlocutor

Su enfoque se basa en un modelo integral 360º que permite a clientes públicos y privados abordar sus proyectos con un único interlocutor, garantizando resultados medibles y asumiendo incluso la inversión necesaria. Este planteamiento no solo mejora el rendimiento de las instalaciones, sino que reduce consumos, costes operativos y emisiones, alineándose con las exigencias actuales del mercado.

El interior del Hotel Pacha cuenta con luminarias espectaculares. / Marta Rojo

La compañía trabaja codo con codo con administraciones públicas, sector industrial, hotelero o logístico, desarrollando soluciones adaptadas a cada contexto. En Ibiza, donde opera desde hace más de una década, Monrabal ha participado en proyectos de referencia tanto en el ámbito hotelero como en infraestructuras, consolidando su conocimiento del entorno y las necesidades específicas de la isla.

Monrabal integra la eficiencia energética en todas las fases de los trabajos que ejecuta. / Monrabal

Además, Monrabal apuesta por modelos innovadores como los contratos de rendimiento energético, que permiten ejecutar actuaciones sin inversión inicial por parte del cliente, financiándose a través del ahorro generado. Una fórmula que convierte la eficiencia en rentabilidad directa.

Innovación

La trayectoria de Monrabal les permite evolucionar y llevar la innovación a cada rincón. Esta combinación de experiencia, especialización y visión posiciona a esta empresa como el socio estratégico ideal para aquellos que buscan optimizar sus infraestructuras, alcanzar la excelencia en eficiencia energética y, por tanto, elevar el estatus de sus proyectos.

Mapa de la ubicación en Carrer Pi Blanc, 3, Pobles del Sud, 46026 València.

Contacto Monrabal:

Mail: monrabal@monrabal.net

Teléfono: 963 185 656