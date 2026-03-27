¿Compras producto local de Ibiza? Nuestros lectores: "Debíamos de hacerlo, pero es mucho más caro que el de las grandes superficies"

Los lectores de Diario de Ibiza muestran un claro respaldo al producto local de Ibiza, aunque también advierten de un problema recurrente: su precio. Así se desprende de los comentarios publicados en la página de Facebook de Es Diari a la pregunta "¿Compras producto local de Ibiza?", en la que la mayoría de participantes responde de forma afirmativa y pone en valor la calidad de los alimentos de la isla.

Entre las respuestas predominan quienes aseguran que compran producto ibicenco siempre o siempre que pueden. Algunos usuarios citan de forma concreta huevos, verdura, pan, sobrasada y pescado local, mientras otros destacan de estos alimentos su sabor. "Me encantan los productos ibicencos son los mejores", señala Paqui Mangas. "Todo mucho más sabrosos", afirma Isabel Hernández.

También aparecen menciones a productos especialmente reconocidos. "Las hierbas en bar Anita, buenísimas y la sobrasada", asegura José Márquez.

"Más caro"

Junto a ese apoyo al producto de proximidad, varios comentarios coinciden en señalar que comprar local supone un mayor gasto frente a las grandes superficies. "Debíamos de hacerlo, pero es mucho más caro que el de las grandes superficies", afirma Dolores Sixto.

Algunos lectores afirman que lo intentan, pero reconocen que terminan pagando más, mientras otros lamentan que los precios sean elevados. "Yo lo intento, aunque me gasto mucho más", lamenta Verónica Marcos. "Sí, pero está todo muy caro", argumenta Paquita Cano. Esa percepción deja ver una de las principales dificultades para consolidar el consumo del producto local entre todos bolsillos.

Además del precio, también se menciona la disponibilidad. Una usuaria lamenta el cierre de un punto de venta de Santa Gertrudis, una circunstancia que, a su juicio, dificulta el acceso a estos productos. ¿Cuenta el periódico local?, bromea Andreas Ordowski.