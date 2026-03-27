Cerco a la plaga de 'concierges' en Ibiza: sólo hay "35 o 37" registrados

Luchar contra el intrusismo en la intermediación y prestación de servicios turísticos, los conocidos como concierges es el objetivo de la moción presentada por Vox (que incluía una transaccional del PP) y que se aprobó este viernes por la mañana en el pleno del Consell de Ibiza. Según el acuerdo alcanzado, se reforzarán las labores de inspección, habrá coordinación con el Govern y los ayuntamientos, se dará mas difusión al registro de concierges ya existente y habrá más campañas informativas a consumidores y usuarios para contratar con garantías.

En ese registro ya están apuntados (en la categoría de centrales de reservas) “35 o 37 mediadores”, que es el término en castellano por el que también se conoce a los concierges. Sólo hay que entrar en las redes para ver que el número de personas que ejercen como mediadores de servicios (se encargan de procurar reservas en restaurantes, excursiones, alquiler de yates, mesas VIP en discotecas, chefs privados, suministros de todo tipo para fiestas...) son muchos más.

Para el PSOE, la moción no aporta nada nuevo, y para UP, “queda floja” tras el acuerdo con el PP.