Miquel Jerez, senador del PP en Ibiza: "Pedimos al Gobierno que se comprometa a ejecutar esos campos de boyas para proteger nuestra posidonia"

"Pedimos al Gobierno de España que cambie de actitud y que se comprometa a ejecutar esos campos de boyas para proteger nuestra posidonia", explica Miquel Jerez, senador ibicenco por las Islas Baleares del Partido Popular: "El Gobierno llega tarde y no solo llega tarde, en este momento está poniendo en riesgo la financiación de estos proyectos de boyas a través de la financiación de los fondos europeos NextGeneration". Asegura que no se van a "quedar de brazos cruzados" y que harán lo posible "porque salga adelante".

El senador anuncia que llevará a la Cámara "una batería de iniciativas para exigir explicaciones al Ministerio de Transición por su decisión de no ejecutar los proyectos de campos de boyas ecológicas en Ibiza, pese a haber sido impulsados, diseñados y anunciados por el propio Gobierno". La iniciativa se presenta, según Jerez, "con el objetivo de aclarar qué ha ocurrido, quién ha tomado esta decisión, en qué momento se ha producido el cambio de criterio y cuáles son sus consecuencias reales para Ibiza".

Los fondos europeos

Jerez teme que "todo apunta a que el Gobierno no llega a tiempo a ejecutar unos proyectos vinculados a fondos europeos Next Generation y, en lugar de asumirlo y acelerar su ejecución, opta por trasladar la responsabilidad al Govern. Estamos ante proyectos que no son nuevos, que estaban definidos técnicamente y que tenían un calendario de ejecución. Lo que no puede hacer el Gobierno es impulsar campos de boyas, generar expectativas y, cuando toca ejecutarlos, apartarse. Eso no es gestionar, es trasladar el problema", señala el senador.

Según el popular, hay "riesgo real de pérdida de fondos europeos si los proyectos no se ejecutan en plazo, lo que supondría no solo dejar a Ibiza sin esta infraestructura básica, sino también desaprovechar recursos públicos ya asignados: un despropósito", mantiene.

Enclaves de alta presión náutica

Otro verano sin campos de boyas "especialmente en enclaves de alta presión náutica como Talamanca, Cala Vedella o Portinatx", dificulta "la ordenación del fondeo y la protección efectiva de las praderas de posidonia", comenta Jerez sobre si no se llegara a implantar a tiempo. El senador cuestiona, a su vez, que la ejecución de los proyectos se traslade a la comunidad autónoma "sin garantías claras de financiación ni de asistencia técnica", y reclama, además, poder "conocer el presupuesto total de los campos de boyas, su origen y las medidas que piensa adoptar el Gobierno para evitar el fondeo descontrolado durante la próxima temporada".

Jerez concluye: "No se puede hablar de transición ecológica y, al mismo tiempo, renunciar a ejecutar los campos de boyas, que son la herramienta clave para proteger nuestro litoral".