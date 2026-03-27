Medio Ambiente
Arrancan en Ibiza talleres con actividades prácticas para enseñar a los niños el ciclo del agua y su cuidado
El Ayuntamiento de Ibiza presenta este programa con motivo de la Setmana de l’Aigua y de la campaña ‘Cuida cada gota, Eivissa ho nota’
El Ayuntamiento de Ibiza, en colaboración con la empresa concesionaria Aqualia, pondrá en marcha un programa de talleres medioambientales en Can Casals para fomentar el uso responsable del agua entre escolares de Primaria. La iniciativa, bajo el título 'Descobrim i cuidem l’aigua', se desarrollará entre el 17 de abril y el 19 de junio en horario de mañana, los lunes y viernes, y está dirigida a alumnado de primero y segundo de Primaria.
El Consistorio ha presentado este programa con motivo de la Setmana de l’Aigua y de la campaña ‘Cuida cada gota, Eivissa ho nota’, con el objetivo de concienciar desde las primeras etapas educativas sobre la importancia del agua como recurso esencial y la necesidad de hacer un uso responsable y sostenible.
Los talleres combinarán actividades prácticas, experimentales y participativas para facilitar un aprendizaje vivencial. A través de estaciones de experimentación, los participantes podrán conocer el ciclo del agua, analizar el consumo cotidiano y reflexionar sobre la contaminación y su prevención.
Propuesta educativa
La propuesta educativa se basa en una metodología activa y cooperativa que promueve el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y el respeto por el medio ambiente. Además, los contenidos están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente los relacionados con el agua limpia y el saneamiento, el consumo responsable y la acción climática.
Los talleres serán impartidos por la educadora y artista Inés Clapés, especialista en metodologías artísticas aplicadas a la educación, quien guiará a los participantes en un proceso de aprendizaje creativo y significativo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Insólito desahucio de una vivienda en ibiza: obligado a desalojar su 'casita de madera
- Denuncian un presunto acoso a tres menores en un club deportivo de Ibiza
- Muere un trabajador autónomo en Ibiza al caer desde al menos 12 metros mientras podaba un árbol
- Los mayoristas de Ibiza se preparan ante un posible desabastecimiento: 'Los almacenes están dispuestos para un acopio importante
- José Balsa cruza de Ibiza a Formentera en eFoil y se encuentra con una manta oceánica: así es el vídeo que arrasa en redes
- Paralizan las obras de reforma de un chiringuito en un parque natural de Ibiza por carecer de licencia urbanística
- La víctima de la brutal agresión machista en Ibiza abandona el hospital tras un mes y medio ingresada
- Arranca el 'cambio radical' en el servicio de autobuses de Ibiza: un centenar de vehículos ecológicos y 400 trabajadores lo harán posible