Arrancan en Ibiza talleres con actividades prácticas para enseñar a los niños el ciclo del agua y su cuidado

El Ayuntamiento de Ibiza, en colaboración con la empresa concesionaria Aqualia, pondrá en marcha un programa de talleres medioambientales en Can Casals para fomentar el uso responsable del agua entre escolares de Primaria. La iniciativa, bajo el título 'Descobrim i cuidem l’aigua', se desarrollará entre el 17 de abril y el 19 de junio en horario de mañana, los lunes y viernes, y está dirigida a alumnado de primero y segundo de Primaria.

El Consistorio ha presentado este programa con motivo de la Setmana de l’Aigua y de la campaña ‘Cuida cada gota, Eivissa ho nota’, con el objetivo de concienciar desde las primeras etapas educativas sobre la importancia del agua como recurso esencial y la necesidad de hacer un uso responsable y sostenible.

Los talleres combinarán actividades prácticas, experimentales y participativas para facilitar un aprendizaje vivencial. A través de estaciones de experimentación, los participantes podrán conocer el ciclo del agua, analizar el consumo cotidiano y reflexionar sobre la contaminación y su prevención.

Día Mundial del Agua. / A.D.E.

Propuesta educativa

La propuesta educativa se basa en una metodología activa y cooperativa que promueve el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y el respeto por el medio ambiente. Además, los contenidos están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente los relacionados con el agua limpia y el saneamiento, el consumo responsable y la acción climática.

Los talleres serán impartidos por la educadora y artista Inés Clapés, especialista en metodologías artísticas aplicadas a la educación, quien guiará a los participantes en un proceso de aprendizaje creativo y significativo.