El amor por el cine

Yo le pregunto ¿en qué momento de tu vida empezaste a hacer cine independiente, a dirigir?

respuesta: la relación con la fotografía o lo visual, pues bueno, ya me viene prácticamente de familia, Mi padre era fotógrafo, literalmente he crecido en un estudio fotográfico, y ya con 16-17 años ya estaba trabajando en rodajes de vídeo, sobre todo, y auxiliar de cámara y a partir de ahí pues he estado trabajando toda la vida. Largo metrajes propios, pues creo que el primer largometraje propio, sin contar cortometrajes en Super 8 y demás, que esto pues he ido haciendo constantemente, pues hace 10-12 años, y ahí he estado hasta 7 largometrajes.

yo pregunto: ¿se puede decir que durante tu adolescencia también has trabajado vinculado al cine?

su respuesta: yo he trabajado sobre todo la mayor parte de los años de carrera en televisión, vídeo, ya el cine digital, en televisión he estado trabajando muchos años.

yo pregunto: ¿cuándo fue el momento como que sentiste, como que dijiste, esto es lo mío?

respuesta: Me encanta lo que es el cine. Bueno, ya desde pequeño, yo creo que con 13 años ya tenía una cámara réflex en las manos y ya estaba haciendo fotos, y claro, cuando el cine se digitalizó, digamos, la cámara de fotos podía hacer películas de calidad de proyección, por ahí ya aceleré mucho. Pero en Super 8, por ejemplo, pues ya participaba en festivales de cortometrajes, sobre todo muy cortos, los que grababan a burritas, cortometrajes de 3 minutos y cosas así.

largometrajes, eso lo hiciste hace 12 años, me comentabas. Sí, más o menos ya pues, como te comento, como hago cine documental, (2:43) entonces pues ya las herramientas se simplificaron mucho para poder rodar libremente y con presupuesto realmente muy bajo

yo pregunto: ¿y te acordaste de niño o adolescente qué películas te gustaban, cuáles eran tus favoritas?

respuesta: Uff, es que muchísimas. yo recuerdo en la época que estaba estudiando imagen y sonido o posterior, pues recuerdo muy bien la época de, por ejemplo, las primeras películas de Ralph Fiennes, la primera, por ejemplo, Europa, una película que he visto en cine como tres veces. Y, o Delicatessen en esa época, en otro estilo ya más experimental. Delicatessen, recuerdo la trilogía de Tim Lovski, azul, rojo, blanco, y Debrin siempre me ha encantado. estas son, digamos, las primeras películas que recuerdo que me marcaron más.

yo pregunto: ¿crees que ha cambiado el cine a lo largo de los años?

respuesta: Sí, ha cambiado mucho. Bueno, sí, claro.

Yo creo que el cine intenta, sobre todo el cine de autor, regrata las problemáticas culturales actuales de cada época, ¿no? Entonces, sí, claro que está cambiando. Llegaron las plataformas, ahora están llegando las teles, pues apostando mucho en las producciones, incluyéndolas, han salido escuelas potentes de cine, de operas primas, como el SCAC. Entonces, sí, hay una evolución, no sé si es buena o mala, tampoco soy para decirlo, pero para mí lo importante como documentalista, básicamente, es que sí que el documental ha dado pasos adelante, ¿no? Ya hace años, antes del documental era un tosón de... Se ponía en televisión y no lo veía nadie, ¿no? Eran solo sobrenaturaleza, o televisivos, o reportajes, y el documental, o sea, la no ficción, está ganando mucho terreno a la ficción, ¿no? Incluso actores no profesionales.

Con esta evolución, sí que desde hace unos 10 años, se está agotando. esta edición que hemos pasado hace un sueño, que me acaba de ganar un Goya al Mejor Actor de Relación, que son actores amateurs, personajes que se interpretan a sí mismos.

A mí toda esta línea, pues a mí me encanta, ¿no? Se está flipando mucho, lo hemos visto en Romelía, lo hemos visto en Peguis, que incluso Taquilleras, ¿no? Pues que tenemos un taller aquí dentro de los Bayus, ¿no? Que es una maestra de trabajar con gente normal y corriente y que se interpreten a ellos mismos, ¿no? A mí este cine me interesa muchísimo, el cine híbrido, ¿no? Aunque sea una ficción, pero muy realista, o el documental que puede jugar a ficcionar alguna esteta, ¿no?

yo pregunto:acá en Ibiza, principalmente, ¿crees que hay más personas que cada vez se acercan más al cine?

respuesta: Sí, sí, sí, lo estamos viendo, esta edición a nivel de público, pues las cifras son muy altas.

El primer fin de semana, por ejemplo, estamos ya proyectando en Escalo de Soli, que es una auditoría muy grande y que, a lo mejor, hace tres años no me hubiera atrevido a proyectar ahí, ¿no? La maestra Clásica en cuberta, que ha llegado y estaba reventado, hicimos pleno el Teatro España, que hacemos toda la sesión de Focus Balear. Bueno, hay mucha gente de Ibiza implicada, hay muchos directores y directoras de Mallorca, (9:08) pero estamos llenando auditorios y, claro, esto nos alegra muchísimo, ¿no?