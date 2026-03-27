Educación
Escolares de Ibiza descubren las entrañas del Ayuntamiento de Sant Antoni
El alcalde, Marcos Serra, y varios concejales reciben a los escolares, que recorren distintos departamentos municipales
Los alumnos plantean dudas, propuestas y aportan ideas de mejora para el municipio
Los alumnos de quinto de Primaria del colegio concertado Can Bonet han visitado la mañana de este viernes el Ayuntamiento de Sant Antoni en una actividad organizada para que conozcan de cerca el funcionamiento de la administración local y los distintos servicios que se prestan desde el Consistorio.
La visita comenzó en el salón de plenos, donde los escolares fueron recibidos por el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, acompañado por los concejales Jorge Nacher, Miguel Tur y Eva Prats. Durante este encuentro, los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano el papel que desempeñan los responsables municipales en la gestión del día a día del municipio.
Además, los alumnos pudieron plantear sus dudas directamente al equipo de gobierno, interesándose por diferentes aspectos relacionados con el funcionamiento del Ayuntamiento y con la gestión de los servicios públicos. En ese intercambio, los escolares también expusieron propuestas e ideas de mejora para Sant Antoni, participando de forma activa en una jornada pensada para acercar la institución municipal a los más jóvenes.
A lo largo de la mañana, los estudiantes recorrieron distintos departamentos municipales, donde conocieron las funciones que desarrolla cada área y el trabajo que realizan los empleados públicos para atender las necesidades de los vecinos. De este modo, pudieron obtener una visión más completa del funcionamiento interno de la administración local y de la importancia de los servicios que se ofrecen desde el Ayuntamiento.
La actividad permitió a los alumnos aproximarse al papel de las instituciones públicas y comprender mejor cómo se organiza la gestión municipal, al tiempo que fomentó su interés por la participación y la vida pública de su entorno más cercano.
Al finalizar la visita, el Ayuntamiento entregó a los escolares un obsequio: material escolar como recuerdo de la jornada.
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