Aena licita la gestión del aparcamiento del aeropuerto de Ibiza

Aena ha sacado a licitación la gestión de los aparcamientos de 32 aeropuertos españoles, entre ellos el de Ibiza, para los próximos cuatro años, con posibilidad de una prórroga de un año más, por 208,6 millones de euros con IVA, según recoge el portal de contratación del operador aeroportuario.

El contrato tiene un valor estimado de 252,4 millones de euros, sin IVA, al tener en cuenta las eventuales prórrogas, la totalidad de las modificaciones previstas y, en su caso, los costes derivados de la aplicación de la normativa laboral vigente.

La licitación se divide en dos lotes. El segundo, en el que está incluido el aeropuerto de Ibiza, agrupa también los aeródromos de Alicante-Elche, Almería, Granada-Jaén, Girona, Murcia, Barcelona-El Prat, Málaga, Melilla, Menorca, Palma de Mallorca, Reus, Valencia y Zaragoza.

El primer lote incluye los aeropuertos de A Coruña, Madrid-Barajas, Asturias, Bilbao, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Jerez, La Palma, Pamplona, San Sebastián, Santiago, Santander, Sevilla, Tenerife Norte y Sur, Valladolid, Vigo y Vitoria.

Según las condiciones de la licitación, un único ofertante podrá ser adjudicatario de los dos lotes siempre que el presupuesto presentado para el conjunto de ambos sea el más bajo e inferior a la suma de las menores ofertas recibidas para cada lote por separado.