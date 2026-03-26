Vivienda en Ibiza: guardias civiles y policías muestran su "escepticismo" con los edificios anunciados por el Gobierno

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional comparten su "escepticismo" con las inversiones anunciadas por el Gobierno nacional, que acaba de autorizar dos nuevos edificios residenciales en Ibiza para alojar a miembros de ambos cuerpos por un montante total de 33 millones de euros, la mitad para cada proyecto.

Este martes, el Consejo de Ministros dio luz verde una inversión de 900 millones de euros para ejecutar la segunda fase del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado (Plise), que incluye la construcción de estos nuevos inmuebles residenciales para la Policía Nacional en Ibiza y para la Guardia Civil en Santa Gertrudis.

En el caso del instituto armado, la nueva casa cuartel se levantará en una parcela municipal de 8.000 metros cuadrados junto al núcleo urbano cedida por el Ayuntamiento de Santa Eulària. El pleno municipal aprobó esa cesión en octubre de 2023 para posibilitar la construcción del edificio y, desde entonces, ha reclamado en varias ocasiones al Gobierno que avanzara en la tramitación del proyecto.

El coordinador balear de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Iván Fidalgo, concede que es "una noticia positiva", pero también que la reciben con "mucha prudencia y un poco de escepticismo" porque están "desengañados de muchas cosas", según explica a a Diario de Ibiza.

"También prometieron el cuartel en Sant Josep. Me consta que incluso estaba el dinero ya liberado para acometer la inversión y finalmente en el último momento se vino abajo. Esperamos que ahora sea cierto, cumplan con su palabra y efectivamente se haga. Tardará bastante, no espero que esto pueda estar antes de 2031 ó 2032,. Pero bueno, va en la buena dirección", se consuela.

Respecto a los detalles del proyecto, subraya que aún no saben "qué pretenden hacer", pero advierte de que "como hagan habitaciones individuales no van a conseguir el arraigo de una persona que tenga familia".

La insularidad pendiente

Fidalgo añade que, más allá de la nueva casa cuartel, sigue faltando "la segunda pata de la solución para arreglar el problema", en referencia al plus de insularidad. "Se firmó el acuerdo marco a nivel nacional para la subida salarial de todo el funcionariado público del país y se incluyó por primera vez la indemnización por residencia o insularidad, pero de momento ahí se ha quedado. Vamos para abril y no hay ni una sola novedad sobre el asunto. Y es igual de fundamental que promover esta infraestructura para tener vivienda", reclama.

Porque, como describe gráficamente, con las viviendas para agentes "conseguirás que la gente no duerma en los coches", pero eso no evitará que "los que vengan destinados a equipos nuevos se marcharán en cuanto puedan". "La carestía de vida exige justicia, sentido común y criterios lógicos. La indemnización por residencia tiene que ser revisada al alza y bastante. Mientras eso no ocurra, me temo que seguiremos igual", lamenta.

Por su parte, Tomás Quesada, secretario en Baleares de la asociación de guardias civiles Jucil, recala que las inversiones anunciadas por el Gobierno "se reciben evidentemente con ilusión", ya que "es algo que viene siendo necesario desde hace muchísimo tiempo".

"Incluso agradecemos que ya hayan sido otras partes de la sociedad las que hayan reclamado esta inversión, igual que también reclaman que se nos compense la insularidad. Se malogró hasta en dos ocasiones la cesión de terrenos en Sant Josep, así que también mantenemos la cautela porque estamos hablando de proyectos a medio y largo plazo. Estos edificios van a tardar y podemos tardar hasta cinco años para ver que son una realidad", advierte,

Al igual que su colega de la AEGC, Quesada subraya que "lo que prima ahora, mientras se hacen realidad estos alojamientos, es que se pongan manos a la obra con la insularidad". "Eso es lo que nos va a hacer sobrevivir y que no nos convirtamos en un desierto en cuestión de plantilla o que frenemos la tendencia que siempre tenemos de andar renovando gente y formando siempre talento para que se vaya a otro sitio", dice.

Por ello, y a la vista de que los nuevos edificios tienen como plazo máximo de finalización hasta 2034, la insularidad es "la medida que puede marcar la diferencia. "Sobre todo teniendo en cuenta que, como de costumbre, Baleares ha perdido agentes en el último movimiento, igual que ha pasado siempre. A finales de este mes, la Guardia Civil activa otro proceso de movimiento a nivel nacional y corremos el riesgo de volver a perder gente", advierte.

Policía Nacional

En cuanto a la Policía Nacional, el proyecto se plantea en el solar estatal situado detrás de la Comisaría de la Policía Nacional, en la avenida de la Paz, un terreno anexo a la sede policial que lleva más de una década pendiente de desarrollo. Hace dos semanas, el presidente del Consell, Vicent Marí, estimó que se podrían llegar a construir 220 viviendas en este terreno, agregando que "es absurdo que un solar de estas características esté vacío con los problemas de vivienda que hay en Ibiza".

El secretario provincial de la Confederación Española de Policía (CEP), David Pola, coincide con sus compañeros de la Benemérita en acoger la noticia "con mucho escepticismo". "Llevamos muchísimos años denunciando la situación que se vive en Ibiza en particular y en Baleares en general. Hemos visto anuncios, proyectos, protocolos y convenios de todo tipo que luego no se traducen en soluciones reales", recuerda.

El portavoz policial desea que "ojalá salga adelante" el proyecto junto a la comisaría, pero apostilla que "la experiencia dice que entre anunciar y ejecutar hay un abismo". "Y además, incluso en el caso de que algún día se construya, todavía quedará por ver cómo se gestiona, quién accede y en qué condiciones", valora.

Por ello, también coincide en indicar que "la solución de verdad pasa por reconocer el coste real de vivir en Baleares". "Hace falta una insularidad digna y condiciones económicas adecuadas para policías y empleados públicos estatales, ya que aquí nos cuesta la vida poder trabajar y vivir con normalidad", concluye.