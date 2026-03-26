Turismo
Vincci Hoteles desembarca en Ibiza con un nuevo hotel de lujo
El grupo Vincci Hoteles, propiedad de la familia Calero, consolida su estrategia de crecimiento con dos aperturas en 2027
La cadena Vincci Hoteles ha anunciado un ambicioso plan de crecimiento que incluye la apertura de dos nuevos establecimientos en Ibiza y Haro, según ha adelantado EjePrime. Ambos proyectos verán la luz en 2027 y forman parte de la estrategia de la compañía para consolidarse en destinos con fuerte identidad turística y cultural.
El anuncio coincide con el 25 aniversario del grupo, propiedad de la familia Calero, que busca reforzar su presencia con hoteles que no solo ofrezcan alojamiento, sino experiencias integradas en el entorno local.
Un hotel de cinco estrellas en Ibiza
"Uno de los proyectos más destacados será el nuevo hotel de lujo en Ibiza, con categoría cinco estrellas. El complejo contará con 116 habitaciones distribuidas en dos plantas y estará diseñado para ofrecer una experiencia completa al huésped", explica EjePrime.
Entre sus instalaciones se incluirán restaurante, dos bares, piscina, gimnasio, spa y un rooftop con vistas, elementos clave en la oferta premium de la isla. Desde la compañía destacan que el desarrollo ha sido concebido bajo criterios de integración paisajística y respeto medioambiental, en línea con la creciente demanda de turismo sostenible.
La llegada a Ibiza supone un paso estratégico para Vincci, que entra en uno de los mercados más competitivos y reconocidos del Mediterráneo.
Apuesta por el turismo enológico en Haro
El segundo proyecto se ubicará en Haro, uno de los enclaves más emblemáticos del vino en España. Allí, la cadena desarrollará un hotel de cuatro estrellas con 52 habitaciones, situado en una finca de 7.000 metros cuadrados con pasado histórico vinculado a una antigua hacienda y bodega.
El establecimiento, según Eje Prime, contará con restaurante, spa, piscina exterior y parking, y estará diseñado por el arquitecto Rafael Aguilar Espizua. El objetivo es recuperar el valor histórico del espacio y adaptarlo a un concepto hotelero moderno y sostenible.
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