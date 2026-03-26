La víctima de la brutal agresión machista en Ibiza abandona el hospital tras un mes y medio ingresada

La víctima de la brutal agresión machista a manos de su expareja en Sant Antoni ha recibido el alta hospitalaria en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde estaba ingresada desde el pasado 15 de febrero tras un ataque que casi acaba con su vida.

Fue aquel día cuando el exmarido de la víctima le provocó un traumatismo craneoencefálico grave con hemorragia subdural severa, así como varias fracturas faciales, perforaciones en los dos pulmones, fractura en un brazo y diversos politraumatismos, tras atacarla con un objeto punzante y con otro objeto contundente. La mujer se tuvo que someter a dos operaciones quirúrgicas en la cabeza y estuvo un mes ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) antes de pasar a la planta.

Tan solo un mes antes del ataque, el agresor había sido condenado por dos delitos de violencia de género contra la misma mujer. Sin embargo, en aquel momento logró evitar la cárcel gracias a un acuerdo de conformidad entre las partes que únicamente le condenaba a realizar trabajos en beneficio de la comunidad. Además, dentro de acuerdo también se fijó que el agresor tenía prohibido acercarse a menos de 100 metros de su expareja, de la que está separado y con la que tiene dos hijos en común, hasta mayo de 2029.

En el ataque también resultaron heridas la madre y la hermana de la víctima, que tuvieron que ser atendidas en el Hospital Can Misses. A este mismo centro llevó la ambulancia a la víctima. Fue allí donde, tras las primeras exploraciones, los médicos determinaron que debían trasladarla a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde ingresó en la UCI en estado crítico. Ahora seguirá recuperándose en su domicilio familiar de las graves secuelas que arrastra.

Mal funcionamiento de la pulsera telemática

La agresión también trajo mucha polémica por el mal funcionamiento de la pulsera telemática que llevaba la mujer para avisar en caso de que el hombre quebrara la orden de alejamiento, tal y como quedó reflejado en el atestado elaborado por la Guardia Civil. Cuando el dispositivo finalmente sonó, ya habían pasado varios minutos desde que la brutal agresión se había consumado.

Las recientes celebraciones del 8M, Día Internacional de la Mujer, estuvieron consagradas en Ibiza a la víctima de Sant Antoni. «Justicia es contar con un sistema público de protección que sea verdaderamente efectivo. Donde el fallo de una pulsera o el cálculo de distancias en una orden de alejamiento no ponga en riesgo la vida de ninguna mujer más. Compañeras agredidas de Sant Antoni: ¡No estáis solas, tenéis toda nuestra fuerza!», arengó Paula Romero, una persona muy cercana a la víctima.