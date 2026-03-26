La UD Ibiza se suma al Correllengua para impulsar el catalán

Trece clubes de las islas se han adherido al Correllengua Agermanat 2026, entre ellos, la UD Ibiza, ampliando el apoyo del mundo deportivo a esta iniciativa en defensa y promoción de la lengua catalana. Con estas nuevas incorporaciones, ya son 28 las entidades deportivas de Baleares que se han sumado al proyecto.

Los nuevos clubes adheridos son la UD Ibiza, el CE Mercadal, el CE Ciutadella, el Club Bàsquet Sineu, el Club Bàsquet Santa Maria, el CF Manacor, el CF Pollença, el CE Vilafranca, el Sant Joan CE de Futbol Sala, el CE Artà, el CE Escolar, el Bunyola CF y la UD d’Alaró. Estas adhesiones se suman a los 15 clubes mallorquines que ya habían anunciado previamente su incorporación al Correllengua Agermanat, entre los que figuran el RCD Mallorca, el Atlètic Balears, la UD Poblense y el CE Constància.

La organización ha señalado que esta nueva incorporación refuerza el compromiso del tejido deportivo de las islas con la normalización lingüística y con la promoción del catalán como lengua de cohesión social también dentro del ámbito deportivo. Los clubes adheridos, según destaca, comparten un fuerte arraigo en sus municipios y participan activamente en la vida social y cultural de sus comunidades.

El Correllengua Agermanat 2026 se celebrará del 19 de abril al 5 de mayo de 2026 y recorrerá más de 1.500 kilómetros, con paso por unos 500 municipios y paradas en unas 80 localidades. El recorrido irá de Prada de Conflent a l’Alguer, pasando por ciudades como València, Palma y Barcelona.

La implicación creciente de los clubes deportivos, según la organización, pone de manifiesto el papel del deporte como espacio de convivencia, identidad y promoción de la lengua propia, y consolida el apoyo del mundo deportivo al Correllengua Agermanat.