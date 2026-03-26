Triguero afirma que nadie en la Policía Local de Ibiza cumple los requisitos para dirigir el cuerpo

Ningún agente de la actual plantilla de la Policía Local de Ibiza reunía los requisitos para estar a su mando, razón por la que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento presentó esta semana al inspector de la Policía Nacional José Luis del Blanco Delgado, con más de 25 años de experiencia en el sector policial, como nuevo jefe del cuerpo. Es la explicación dada por Rafael Triguero, alcalde y responsable de Policía Local, tras ser preguntado, a través de una moción de control presentada por el PSOE, si considera que “entre los actuales inspectores, subinspectores y oficiales de la Policía Local no hay nadie capacitado para dirigir el cuerpo”. “Mi respuesta es que, capacitado, sí [que lo hay]; que cumpla los requisitos, no”, ha contestado Triguero, que ha recordado que el cuerpo “no cuenta en estos momentos ni con inspectores ni con subinspectores en su plantilla”. Al parecer, el único inspector que había se ha jubilado recientemente.

A juicio de Rosa Rubio, edil del PSOE que ha defendido la moción, “la jefatura de Policía se ha convertido en una puerta giratoria de despropósitos. Tres jefes en menos de tres años. La inestabilidad es el síntoma claro de una falta absoluta de rumbo”. Y de un “caos planificado” por etapas: “Primero descabezaron el cuerpo al cesar al anterior jefe sin criterios de eficacia. Después hubo un nombramiento irregular, al poner al frente a una persona que ni siquiera cumplía los requisitos, ni técnicos ni de titulación, exigidos por la ley. Saltarse la normativa para colocar a los suyos no es gestionar, es caciquismo de despacho, que lo que genera es una inseguridad jurídica intolerable”, apunta la exresponsable de ese departamento en la etapa socialista.

“La jefatura de Policía se ha convertido en una puerta giratoria de despropósitos. Tres jefes en menos de tres años. La inestabilidad es el síntoma claro de una falta absoluta de rumbo” Rosa Rubio — Edil del PSOE en Ibiza

“Y ahora, para rematar el desprecio, anuncian la externalización de la plaza poniendo un mando perteneciente a la Policía Nacional”. Rubio considera que al fichar a Del Blanco “se lanza un mensaje demoledor” a la plantilla: “No confiamos en ninguno de ustedes. ¿Por qué este castigo a la promoción interna? ¿Es que no hay nadie con capacidad o es que nadie en la plantilla se presta a su juego político?”.

"Usted mismo se retrata"

Según Triguero, la razón es que nadie cumple los requisitos. Una respuesta con la que, según la socialista, el alcalde “se retrata”: “Usted mantuvo una jefatura de fraude de ley con una persona que no cumplía los requisitos técnicos. Y, es más, ahora la ha cambiado porque dice que ahora mismo no hay nadie que cumpla en la plantilla, o sea, usted mismo se retrata. No es un error administrativo, es una negligencia política consciente que ha dejado al cuerpo en un limbo jurídico total”.

Rubio ha preguntado al alcalde si es cierto “que la destitución del primer jefe y el nombramiento del segundo responden a una búsqueda de afinidad política por encima de la eficacia operativa”. Eso es “rotundamente falso”, según Triguero, que dice sentirse “atónito, desconcertado y estupefacto” ante la moción de control socialista y que afirma que “nadie de este Ayuntamiento ha tenido ninguna duda de la legalidad de ningún nombramiento en relación con la contratación de personal y el área de recursos humanos” y que “no existe ningún informe que advirtiera” de ello.

Para Rubio, el alcalde hace “un ejercicio de funambulismo” dialéctico: “Dice que busca sangre nueva con su fichaje de Policía Nacional, pero lo que está haciendo es un insulto a la carrera profesional de cada oficial de esta casa. Traer a alguien de fuera que desconoce las ordenanzas municipales y los barrios no es buscar excelencia, es admitir que ha roto los puentes con su propia plantilla. ¿O es que busca a alguien de fuera para crear una guardia pretoriana que no discuta sus decisiones? Ha convertido la jefatura de policía en su laboratorio particular de quita y pon, mientras la plaza de mayor sigue vacante acumulando polvo. Mientras usted juega al Risk en su despacho con cromos de jefes de policía, sus agentes están vendidos en la calle”.

Un inspector y más subinspectores

Triguero ha hecho un balance de su gestión policial en sus 34 meses de gobierno: “Nos encontramos en junio de 2023 una plantilla que no alcanzaba los 80 policías. Hoy contamos con 98 policías y el 15 de junio incorporaremos a 11 policías más”, ha explicado. Además, se ha iniciado “un proceso selectivo para dotar a la Policía Local de una plaza de inspector, que en las próximas semanas probablemente ya quedará definida”, así como de dos procesos internos para disponer de dos subinspectores, además de “otro proceso con dos subinspectores más de promoción externa” y de un bolsín de 15 agentes: “En el año 2023 teníamos una fuga de policías hacia otros municipios. Hoy, otros policías de otros municipios de la isla, incluso de otros municipios de Balears, quieren venir a Ibiza”.

Asimismo, ha explicado que se ha acordado con los agentes que desde el 1 de mayo y hasta el 30 de septiembre pueda existir un cuarto turno durante cinco días de la semana entre las 6 o las 7 de la tarde y hasta las 2 o 3 de la mañana. Actualmente, los únicos servicios existentes eran el turno de mañana, el turno de tarde y el turno de noche.