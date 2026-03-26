Una trabajadora de Ibiza se enfrenta a una sanción de 20.000 euros por vivir en una autocaravana

Patricia, una trabajadora de temporada en Ibiza, denuncia las dificultades que afronta para acceder a una vivienda digna en la isla pese a tener empleo. Después de cinco temporadas de trabajo, hace dos años tomó la decisión de instalarse en una autocaravana ante la imposibilidad de asumir el coste del alquiler.

Según relata en una entrevista para Rtve, su primer año en la isla trabajó seis días a la semana, aunque su contrato solo recogía cinco jornadas. A cambio del sexto día, la empresa no le pagaba ese turno, sino que le ofrecía alojamiento.

La situación no mejoró en la temporada siguiente. Otro establecimiento le ofreció una habitación compartida por 200 euros al mes, pero el precio subió después a 300 euros. Ahora, según explica, ese mismo hotel cobra 500 euros por persona por compartir una habitación.

A ese problema se suma ahora una sanción de 20.000 euros que le ha impuesto el Consell de Ibiza por, supuestamente, pasar tres noches seguidas en un aparcamiento rústico cerca del hotel donde trabaja. Patricia rechaza esa versión y asegura que no permaneció allí durante tres días consecutivos.

La pareja de Patricia también ha recibido otra multa de la misma cantidad. La joven asegura que la sanción supone una ruina económica para ambos, sobre todo en un momento especialmente delicado, ya que está embarazada. Sin embargo, reconoce que conoce la normativa y anuncia que presentará un recurso para intentar demostrar que no incumplió la prohibición de pernoctar tres noches seguidas en ese lugar. Sostiene que ni siquiera su salario anual le permitiría afrontar una multa de esa cuantía.

Ante este escenario, ya piensa en abandonar Ibiza. Su intención pasa por ahorrar y empezar una nueva vida fuera de la isla, ya que no ve en ella un futuro para formar una familia.