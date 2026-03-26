El tiempo en Ibiza en Semana Santa: fuertes rachas de viento y precipitaciones

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anticipa una Semana Santa marcada por la inestabilidad en Ibiza y Formentera, con lluvias que podrían ganar intensidad a partir del 29 de marzo, Domingo de Ramos. Aunque en buena parte de la Península dominará el tiempo estable durante los próximos días, el archipiélago balear se desmarca de esa tendencia y quedará bajo la influencia de abundante nubosidad, precipitaciones y viento de componente norte.

Entre el jueves 26 y el sábado 28 de marzo se esperan en Baleares cielos nubosos y precipitaciones, además de un descenso acusado de las temperaturas el jueves, según la predicción especial elaborada por la Aemet este miércoles. Los meteorólogos precisan que las lluvias serán menos probables el viernes 27, pero mantienen para este primer tramo un panorama más revuelto que en el resto del país. A ello se sumará el viento del norte, que soplará con fuerza y dejará rachas muy fuertes en Baleares.

De cara al periodo comprendido entre el domingo 29 de marzo y el miércoles 1 de abril, la previsión apunta a un empeoramiento del tiempo en las islas. La Aemet señala que el posible descuelgue de un sistema de bajas presiones sobre el Mediterráneo provocará un aumento de la inestabilidad en Baleares, con precipitaciones que podrían ser fuertes, sobre todo al inicio de ese tramo.

Mayor probabilidad de lluvia en las islas

El organismo estatal subraya, no obstante, que existe aún una elevada incertidumbre sobre la posición final de ese sistema de bajas presiones, por lo que la evolución exacta del episodio está pendiente de confirmación en próximas actualizaciones. Pese a ello, Baleares figura en estos momentos como una de las zonas con mayor probabilidad de registrar lluvias significativas en los días centrales del arranque de la Semana Santa.

Además de la lluvia, la previsión también apunta a un ambiente desapacible por el viento. Durante buena parte de este periodo seguirá predominando la componente norte, con rachas muy fuertes no solo en Baleares, sino también en amplias zonas del nordeste peninsular. Todo ello dibuja para Ibiza y el resto de las islas un final de marzo más inestable que en otras regiones del país.