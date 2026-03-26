Estos son los supermercados que abren en Semana Santa en Ibiza y sus horarios

Los horarios comerciales de Semana Santa en Ibiza varían según la cadena. Mientras algunas grandes superficies abrirán varios festivos, otras cerrarán durante prácticamente todo el puente. Uno de los días autorizados para la apertura comercial en Baleares en 2026 es el Jueves Santo, 2 de abril, incluido en el calendario aprobado por la Comisión Interinsular Asesora de Comercio.

Hipercentro

Hipercentro será una de las cadenas con mayor disponibilidad durante estos días. El Jueves Santo, 2 de abril, abrirá durante toda la jornada en su horario habitual. El Viernes Santo, 3 de abril, y el Domingo de Resurrección, 5 de abril, lo hará solo de 9 a 14.30 horas. El Lunes de Pascua, 6 de abril, volverá a abrir todo el día en horario normal.

Mercadona

Mercadona reducirá notablemente su actividad durante la Semana Santa. La cadena abrirá únicamente el Jueves Santo y lo hará hasta las 15 horas. Permanecerá cerrada el Viernes Santo, el Domingo de Resurrección y el Lunes de Pascua.

Aldi

Aldi mantendrá sus establecimientos cerrados durante todos los festivos principales de esta Semana Santa en Ibiza. No abrirá ni el Jueves Santo, ni el Viernes Santo, ni el Domingo de Resurrección, ni el Lunes de Pascua.

Un supermercdo de Eroski. / DI

Eroski

Eroski mantendrá una apertura amplia en la isla durante estas fechas. El Jueves Santo abrirá en su horario normal. También abrirán el Viernes Santo, el Domingo de Resurrección y el Lunes de Pascua todos sus centros en horario habitual, salvo Eurocentro Ibiza, junto a Fita, que permanecerá cerrado en esas tres jornadas.

Lidl

En Lidl los horarios dependerán del establecimiento. Las tiendas de Ibiza Sant Antoni e Ibiza Can Bufí abrirán de 9 a 21.30 horas durante los cuatro días festivos. En cambio, la tienda de Ibiza abrirá solo el Jueves Santo, también de 9 a 21.30 horas, y permanecerá cerrada los días 3, 5 y 6 de abril.