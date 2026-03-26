Arranca el "cambio radical" en el servicio de autobuses de Ibiza: un centenar de vehículos ecológicos y 400 trabajadores lo harán posible

La "nueva era" en los autobuses públicos de Ibiza, que arrancará oficialmente el próximo 1 de abril, se ha puesto de largo este jueves con la presentación de los nuevos vehículos, tanto eléctricos como híbridos, que harán posible el "cambio radical" de este servicio, en palabras del presidente del Consell, Vicent Marí.

"Ha sido complejo y largo llegar hasta aquí, son siete años de trámites burocráticos, pero estoy convencido de que la espera ha valido la pena. Ibiza contará con un transporte público moderno, con nuevas rutas y más kilómetros. Un transporte así nunca había se había visto en la isla", aseguró Marí en sa Coma junto a una veintena de los nuevos autobuses, una quinta parte de la flota que se irá desplegando progresivamente. "Pido un poco de paciencia por los inconvenientes que pueda haber al principio, porque, sin duda, la mejora en el servicio será absoluta", se adelantó el presidente insular.

A partir del próximo miércoles, el servicio de autobuses de Ibiza crecerá hasta contar con un total de 62 líneas gestionadas por Alsa. Marí ha animado a bajarse la aplicación para móviles de esta empresa, llamada Alsa Mobi4U, como la mejor manera de saber en tiempo real dónde se encuentra cada autobús y cuándo llegará a la siguiente parada.

Autoridades y fabricantes posan junto a la nueva flota. / Valeria Videgain

El nuevo sistema se organizará en dos grandes ámbitos de servicio. El primero corresponde al entorno metropolitano de la ciudad de Ibiza, que contará con 17 líneas urbanas operadas por 38 autobuses eléctricos, capaces de recorrer más de 1,8 millones de kilómetros al año y dar servicio a cerca de 1,9 millones de viajeros, según las estimaciones del Consell. El segundo lote cubrirá el resto de la isla, con 44 líneas de autobús y 62 vehículos, lo que permitirá realizar más de cuatro millones de kilómetros de servicio anuales y transportar cerca de cuatro millones de pasajeros.

Dos tercios de los autobuses son completamente eléctricos y han sido manufacturados por la empresa china Yutong, el mayor fabricante de autobuses del mundo, que únicamente el año pasado entregó unos 50.000 vehículos de este tipo por todo el planeta. Varios representantes de la marca estuvieron presentes en sa Coma, pero declinaron hacer declaraciones.

Más de 200 millones de inversión

El otro tercio de la flota está formada por vehículos híbridos que llevan la firma de Iveco. Concretamente, son del modelo Crossway, que se fabrica en Praga y es el más vendido de Europa para transporte interurbano. Tanto el modelo chino como el italiano cuentan con unas 65 plazas entre personas sentadas y de pie, así como las últimas tecnologías en materia de seguridad y facilidades para los pasajeros como cargadores para móviles u ordenadores en todos los asientos. Además, en todos se podrá pagar con tarjeta bancaria.

El consejero de Movilidad del Consell, Mariano Juan, explicó que el nuevo servicio incrementará en un 50% el número de kilómetros recorridos por las líneas y también "mejorará la conectividad entre los núcleos urbanos periféricos, no todo a través de Ibiza ciudad". "También se produce un refuerzo importante de las líneas, sobre todo en el invierno, que es cuando más flaqueaba el servicio", explicó. "Después de ocho años de espera, ahora comienza una etapa aún más retadora, la de consagrar y consolidar el servicio", dijo.

El nuevo contrato, adjudicado por 88,8 millones de euros y con una duración de diez años, supone una inversión global de 203,5 millones de euros. La empresa concesionaria es Alsa y su director general, Víctor López, apuntó que es el proyecto de su empresa "con mayor electrificación para una operación de estas características".

Visita a uno de los autobuses. / Valeria Videgain

"En verano vamos a estar trabajando casi 400 profesionales en el proyecto y en unas instalaciones de casi 30.000 metros cuadrados. Esas son las garantías de eficiencia, fiabilidad y compromiso con la operación que vamos a desplegar. Para Alsa, supone movilizar alrededor de 40 millones de euros. Es el comienzo de unos contratos en los que seguiremos invirtiendo", destacó. Al igual que Marí y Juan, el directivo de Alsa también pidió "un poquito de paciencia" a los pasajeros a partir del 1 abril debido a la magnitud del cambio.