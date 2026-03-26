Fin de semana de Fallas en Ibiza: mascletà y ofrenda floral en Sant Antoni

Ofrenda floral y mascletà este fin de semana en Sant Antoni, que celebra, una vez acabadas las de Valencia, sus propias Fallas y para celebrar el 25 aniversario de la Asociación Cultural Valenciana y las Fallas de Sant Antoni. El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra; la primera teniente de alcalde, Neus Mateu, y el concejal de Participación Ciudadana, Jorge Nacher, asistirán el sábado 28 de marzo a los actos programados con motivo aniversario. El acto contará con la presencia del concejal de Fallas del Ayuntamiento de Valencia, Santiago Ballester; representantes de la Junta Central Fallera, y la fallera mayor de Valencia, Carmen Prades, junto a su corte de honor.

Las actividades principales serán la ofrenda floral y la mascletà, que disparará la empresa pirotécnica Hermanos Caballer.

El programa: de las 8 de la mañana hasta la tarde

La programación comenzará a las 8 horas con el recibimiento a la fallera mayor, la corte de honor y la Junta Central Fallera en el puerto de Ibiza. A las 9.15 horas tendrá lugar la concentración en la carpa fallera de Sant Antoni, junto al Mercat pagès.

A las 10 horas se iniciará la ofrenda con salida desde la carpa fallera. El recorrido será por la calle Madrid, el bulevar Vara de Rey, el passeig de Ponent, el passeig de la Mar, el carrer Ample y la iglesia de Sant Antoni. La ofrenda floral en la iglesia de Sant Antoni está prevista a las 11 horas.

A las 12 horas se realizará la salida de la iglesia con destino a la carpa fallera por la calle Antoni Riquer, la calle Santa Agnès, el bulevar Vara de Rey y la calle Madrid. A las 13 horas se lanzará la mascletà, de unos cinco minutos de duración, en la zona de ses Variades.

A las 14 horas se celebrarán las intervenciones institucionales de las autoridades locales y de Valencia, así como el reconocimiento a los fundadores de La Nostra Falla. La jornada concluirá a las 15 horas con la despedida a la comitiva valenciana y su salida en autobús hasta el puerto de Ibiza.

El evento se celebrará tras el acuerdo de colaboración firmado entre la Junta Central Fallera y el Ayuntamiento de Sant Antoni, que tiene como principales objetivos promocionar la fiesta de las Fallas 2026, compartiendo su esencia, valores y riqueza cultural; contribuir a la celebración del 25º aniversario de las Fallas en Sant Antoni, facilitando la participación de las Falleras Mayores de València en los actos programados, y colaborar en la organización de espectáculos pirotécnicos y demás actividades festivas integradas dentro de la programación local.

La empresa Transmed se encarga del traslado del material pirotécnico a la isla y recibirá también a bordo a la fallera mayor de València, la corte de honor y la Junta Central Fallera, con el delegado de Fallas y presidente de la JCF, Santiago Ballester.

Las Fallas de Sant Antoni cuentan con una programación de tres días, 27, 28 y 29 de marzo, organizada por La Nostra Falla, con diferentes actos, música en vivo, comidas populares, actividades infantiles, la ofrenda de flores y la mascletà, así como la plantà y la cremà.