Sant Joan licita las obras del depósito de agua desalada de Sant Miquel por 1,76 millones

El pleno del Ayuntamiento de Sant Joan ha aprobado la licitación de las obras del futuro depósito regulador de agua desalada para Sant Miquel y su conexión con el puerto, así como la declaración de especial interés o utilidad municipal de la demolición de la estructura inacabada de Cala d’en Serra.

Uno de los puntos principales de la sesión ha sido la aprobación del expediente de contratación de las obras del depósito regulador de agua desalada, con una capacidad de 2.000 metros cúbicos, así como de las redes de enlace para el núcleo urbano de Sant Miquel y la futura conexión con el puerto de Sant Miquel. La actuación dispone de un presupuesto de 1,76 millones euros.

Según la propuesta aprobada, el proyecto permitirá reforzar la garantía de suministro, separar las redes de distribución y transporte, mejorar la fiabilidad del sistema, optimizar el servicio a la ciudadanía, aumentar la eficiencia de la red y elevar la calidad del agua. Además, la actuación incorpora mejoras en el sistema de abastecimiento para dar cumplimiento a la normativa sanitaria y a las prescripciones de Abaqua.

En la misma sesión, el pleno ha dado luz verde a la propuesta para declarar de especial interés o utilidad municipal las obras de demolición y retirada de la estructura inacabada existente en Cala d’en Serra, promovidas por el Consell de Ibiza.

Esta declaración permitirá aplicar una bonificación del 95% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a una intervención considerada de interés general por su impacto social y ambiental.

La propuesta aprobada señala que la actuación en Cala d’en Serra representa un avance en la eliminación de riesgos para la seguridad de las personas, la recuperación paisajística y ambiental de un enclave de alto valor natural y la restitución del ámbito afectado, en coherencia con la declaración de utilidad pública del derribo y con la finalidad de recuperación ambiental prevista en el Decreto-ley 3/2024.

El texto también subraya que se trata de una estructura inconclusa y abandonada desde hace décadas, ubicada en suelo rústico protegido y con un importante impacto negativo sobre el entorno.

Además de estos dos asuntos, la sesión plenaria ha aprobado el Plan Estratégico de Subvenciones 2026, un documento que ordena las distintas líneas de ayudas municipales para el próximo ejercicio en ámbitos como vivienda, medio ambiente, educación, cultura, deporte, patrimonio y servicios sociales.

Según el Ayuntamiento de Sant Joan, estos acuerdos permiten avanzar en la mejora de infraestructuras básicas para el municipio, en la recuperación ambiental de espacios degradados y en la planificación de los recursos públicos destinados a ayudas y políticas municipales.