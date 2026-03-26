Sant Antoni reconoce la degradación de la obra de Okuda, que debe repararse antes de la temporada

“Está previsto actuar en la calle Santa Agnès y en el mural de Okuda”. El tercer teniente de alcalde y concejal de Turismo y Desarrollo de la Economía Local de Sant Antoni, Miquel Tur Contreras, reconoce durante la tercera sesión plenaria del año, celebrada este jueves, 26 de marzo, que la obra del reconocido artista cántabro, ubicada en pleno West End —uno de los epicentros de la ciudad y del ocio nocturno durante la temporada turística—, precisa trabajos de reparación.

La respuesta del concejal popular tiene su origen en la intervención del portavoz del PSOE en el municipio, Antonio Lorenzo, quien afirma, en el turno de ruegos y preguntas, que “el mural realizado por el artista Okuda en la calle Santa Agnès [ubicada en la zona conocida popularmente como el West End de Sant Antoni] presenta, como era previsible, bastantes desperfectos”.

Según el edil socialista, “en la obra de Okuda se aprecian numerosos puntos con desprendimientos de pintura, tanto en el suelo como en los murales de las paredes, así como varios enganches sueltos en el sistema de sujeción de las lonas que cubren el mural”.

Tras ello, Lorenzo pregunta al equipo de gobierno municipal si tiene previsto arreglar los desperfectos, algo que Tur confirma al señalar que las actuaciones se llevarán a cabo “en las próximas semanas”, dentro de los trabajos en garantía. Sin embargo, el edil no informa sobre la fecha de inicio de los trabajos, su duración prevista ni el tipo de actuaciones que se ejecutarán.

“El coste de los trabajos lo asumirá el Ayuntamiento”

Desde el Consistorio tampoco ofrecen detalles sobre la inversión que requerirán estas actuaciones, si bien Tur sí precisa quién las pagará: “El coste lo asumirá el Ayuntamiento”.

De lo que sí informa el concejal del PP es de que comenzarán "con actuaciones en la calle Santa Agnès y, seguidamente, con las del mural, una tarea que se ha encargado al margen”.

Cabe recordar que la obra del reconocido y polifacético artista santanderino Okuda San Miguel en Sant Antoni se inauguró a finales de mayo de 2025. No ha transcurrido ni un año desde la presentación oficial del mural, que supuso una inversión de algo más de 371.000 euros y se extiende a lo largo de los cerca de 160 metros que abarca la calle Santa Agnès. Pese a ello, el Consistorio ya ha reconocido que precisa una remodelación.

La colorida obra, titulada 'Endless Raindows Walk', surgió con el objetivo de “atraer turismo cultural para que las personas disfruten de la experiencia”, según explicó Okuda a Diario de Ibiza. Precisamente, el propósito de atraer a la zona un perfil de visitante distinto al habitual, por lo general vinculado al ocio nocturno, era también el del Consistorio, que durante la inauguración del mural presentó la intervención como “el inicio del cambio del West End”.

Es innegable que la obra de Okuda ha cambiado la imagen del paseo del arcoíris infinito. A pesar de ello, los problemas ligados a la falta de mantenimiento en una zona con mucha afluencia de gente no cesan.