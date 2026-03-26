Sant Antoni aprueba una subida del 2% en la tarifa del suministro de agua y saneamiento

Sant Antoni ha aprobado una subida del 2,15% en la tarifa del suministro de agua y saneamiento durante la sesión plenaria de este jueves, con el voto favorable del alcalde y de los concejales del PP y la abstención del resto de fuerzas políticas.

La concejala de Medio Ambiente, Playas, Limpieza y Bienestar Animal, Josefa Torres, explica que "la revisión se ha calculado mediante una fórmula que tiene en cuenta factores como el coste de la mano de obra, el precio de la energía y del mantenimiento, así como la variación del precio unitario de compra del agua por metro cúbico". Según señala, "la aplicación de estos parámetros arroja una subida del 2,15 % en las tasas".

"Es sorprendente que no votéis a favor"

Tras la intervención de la edil popular, toma la palabra el alcalde del municipio, Marcos Serra, quien pregunta a la oposición si alguien quería intervenir. Sin embargo, durante unos segundos se hace un silencio total en la sala de plenos y se procede a la votación del cuarto punto del orden del día. Para sorpresa de Serra, este prospera únicamente por mayoría simple. Por ello, protesta: “No sé qué problema tenéis en posicionaros a favor de este punto, ya que hemos recurrido a una fórmula de cálculo idéntica a la que vosotros [en referencia al anterior equipo de gobierno municipal]”.Y agrega: "Es sorprendente que no votéis a favor".

Las contundentes palabras de Serra dan lugar a uno de los momentos de mayor tensión vividos durante la sesión plenaria. Tras la aprobación, se pasa de inmediato al siguiente punto del orden del día. Después de que la concejala popular de Urbanismo y Actividades, Educación, Cultura y Patrimonio, Eva María Prats Costa, exponga el asunto relacionado con la aprobación del reglamento del Consell Escolar Municipal de Sant Antoni, el portavoz del PSOE en el municipio, Antonio Lorenzo, lanza un reproche al equipo de gobierno, en concreto a Serra: “Nos cortas las intervenciones y no nos dejas hablar. Si no lo hicieses, podríamos exponer con mayor claridad nuestro posicionamiento en relación con los distintos puntos”.

Serra quiso zanjar el asunto: «Exageran un poco. Si explicasen cuál es el problema antes de votar en contra o abstenerse…».

A diferencia de la votación sobre el suministro de agua y saneamiento, hay otros puntos del orden del día que se saldan sin polémica, como es el caso del ya mencionado reglamento del Consell Escolar Municipal de Sant Antoni. Este punto cuenta con el apoyo de todas las fuerzas políticas y establece una nueva composición de 27 miembros: una presidencia, una vicepresidencia y 25 vocales. Con ello, se añaden dos nuevos representantes.

Por otro lado, el PSOE presenta una moción con una propuesta de acuerdo que incluye una batería de medidas destinadas a paliar los efectos del impacto acústico que generan los establecimientos, principalmente ligados al ocio nocturno, ubicados en la Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE). Aunque Prats considera que “no es una mala idea”, ni ella ni el resto de su partido se muestran conformes con la propuesta, al considerar que ya existen ayudas en este sentido.