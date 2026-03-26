Así es 'Raig FNB', el velero autónomo sostenible que debuta en Ibiza y apunta al futuro de la navegación

El futuro de la navegación ya está en marcha… y lo hace sin tripulación. El velero autónomo 'Raig FNB' se prepara para su puesta de largo en Ibiza, donde participará en la Micro Ruta de la Sal este mes de abril, tal y como recoge Forbes.

"Se trata de un proyecto pionero desarrollado por estudiantes de la Facultad de Náutica de Barcelona, que busca demostrar que la navegación autónoma y sostenible no es solo una idea de futuro, sino una realidad cada vez más cercana", matiza Forbes.

Un velero que navega solo y sin emisiones

Con apenas 2,95 metros de eslora, 'Raig FNB' es capaz de navegar sin intervención humana gracias a un sistema inteligente que analiza el entorno en tiempo real. Equipado con sensores avanzados, piloto automático y energía solar, este velero ajusta su rumbo según el viento y el estado del mar.

Su tecnología incluye GPS de alta precisión, sistema AIS, anemómetro ultrasónico y comunicaciones vía GSM, 4G y radio VHF, lo que permite monitorizar su comportamiento en todo momento. Además, incorpora sistemas de seguridad y redundancia que garantizan su funcionamiento incluso ante posibles fallos.

Todo ello con un objetivo claro: lograr una navegación 100% autónoma y libre de emisiones.

Ibiza, banco de pruebas clave

El debut tendrá lugar del 2 al 5 de abril en la bahía de Sant Antoni, en el marco de la Micro Ruta de la Sal, un evento que combina historia e innovación.

Durante estas jornadas, diferentes equipos universitarios mostrarán sus prototipos y realizarán pruebas reales de navegación autónoma. Esta primera exhibición será fundamental para validar la tecnología antes de un reto mayor: completar la travesía completa en 2027 sin tripulación.

Un proyecto con talento joven y ambición real

Detrás de 'Raig FNB' hay un equipo de 26 estudiantes de ingeniería naval y náutica, que han trabajado de forma multidisciplinar para desarrollar este prototipo. El proyecto cuenta además con el respaldo de empresas del sector, lo que refuerza su aplicación práctica y su proyección futura.

Junto a este equipo, participan otras universidades como la Universidad Politécnica de Cartagena, la Universidad de Cantabria o la Universidad de Cádiz, además de centros de Formación Profesional de Ibiza.