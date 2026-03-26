PSOE, UP y Vox se unen contra la ordenanza de bienestar animal de Santa Eulària: piden que sea más barato adoptar perros mayores, grandes o enfermos

"88 animales han sido dados en adopción con la tasa de 65 euros, que garantiza que puedan ser entregados con la prueba de ADN, el chip, las vacunas y el pasaporte", explica el primer teniente a alcalde, Miguel Tur Rubio, en el pleno de marzo de Santa Eulària que alcanza el décimo punto de la orden del día. Sobre el gasto que supondría adoptar sin la tasa, afirma que la previsión para determinados perros rondaría los "300 euros".

Una de las propuestas del grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Santa Eulària para la mejora de esta ordenanza está relacionada con la clasificación de los animales de manera que la tasa beneficie más a aquellas personas que adopten "perros mayores de siete años, con enfermedades crónicas o muy grandes". "La intención era contribuir a la redacción del texto, con bonificaciones como que el adoptar dos perros muy grandes fuera gratuito", aseveran los socialistas, dada la dificultad de que estos tipos de perros acaben con una familia.

"No se pueden hacer tarifas según el animal"

Tur y su grupo municipal se oponen a esta propuesta porque "no se pueden hacer tarifas según el animal", además de señalar que "la bonificación ya es importante", por la deducción que se hace al precio al que se enfrentarían los adoptantes. El PSOE replica que "los criterios técnicos son unos y los políticos son muy distintos y son los que deberían de contribuir a una mejora". Álvaro de la Fuente, del grupo municipal Unidas Podemos, afirma que "las tasas municipales del bienestar animal, no son solo servicios y los animales no son mercancías, son seres vivos", marcando así el voto en contra de la formación morada.

La concejala de Vox, Paula Salsoso, justifica la abstención de su grupo porque considera que "hay que tener a los animales cubiertos", y que están "de acuerdo con las alegaciones del PSOE, podría ponerse una parte del 'tan jugoso' presupuesto con el que cuenta el Ayuntamiento para mejorar la ordenanza", asegura Salsoso, marcando algo que no se ve todos los días: PSOE, UP y Vox remando en la misma dirección.