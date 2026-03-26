Los mayoristas de Ibiza se preparan ante un posible desabastecimiento: "Los almacenes están dispuestos para un acopio importante"

"No tenemos datos concretos al respecto, pero los compañeros mayoristas estamos avisados de que estemos con la mosca tras la oreja", explica Alfonso Rojo, presidente de la Pimeef y propietario de una empresa del sector sobre un posible paro de los transportistas. Dada la reciente noticia de que en Mallorca se están llenando los almacenes para prevenir un posible desabastecimiento por el parón que plantean los transportistas, Rojo justifica: "Mallorca cuadriplica en población a Ibiza, puede que se esté previniendo".

Rojo asegura que los transportistas ibicencos "no están en la dinámica de perjudicar a sus clientes, pero sí que estaríamos expuestos si hubiera un paro nacional". Rojo teme: "Si se pararan los puertos de Valencia o Barcelona, por ejemplo, tendríamos más problemas". Por parte de los supermercados, cree que "las grandes compañías puede que estén planeando [abastecer sus almacenes]", aunque, puesto que "los paros no se convocan de hoy para mañana, sino con dos o tres días de antelación", podrían planificar con antelación. Lo que más le preocuparía en caso de parones sería "el producto fresco".

Por su parte, como mayorista de la alimentación, explica que tiene "las instalaciones dispuestas para enfrentar un acopio importante": "Hoy por hoy no se contempla [que haya paro], pero si se pusieran las cosas feas, se podría hacer un esfuerzo importante de cara a inicio de semana, para que no hubiera un desabastecimiento para Semana Santa", calcula Rojo.

Reunión a escala nacional

"Los compañeros transportistas de la Pimeef no harían eso de la noche a la mañana, pero si fuera a nivel nacional sería otra cosa", explica nuevamente Rojo: "Estamos atentos, pero de momento no tenemos ninguna directriz de almacenaje preventivo". En todo caso, si hiciera falta, el mayorista asegura que "en 24 o 48 horas miraríamos de triplicar el almacenamiento". Además, mantiene que estaría más preocupado "si fuera en temporada alta, con el triple o cuádruple de volumen y de movimiento, pero ahora, a inicios de temporada, podríamos hacer acopio para una semana entera sin grandes carencias".

Este miércoles tiene una reunión en Madrid con las demás Pymes de España "para estar atentos a este tema", donde, a su vez, acudirá la mayor patronal de transporte por carretera de todo el Estado: "A partir de la reunión tendremos muy claro hacia dónde se mueve todo".