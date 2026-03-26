Primer pleno de Santa Eulària con cronómetro: la misma "falta de convivencia", pero con tiempo limitado

"Se ha pasado los tiempos por...", denuncia Álvaro de la Fuente de Unidas Podemos ante una última intervención de la alcaldesa Carmen Ferrer durante el punto sobre el plan presupuestario a medio plazo del Ayuntamiento de Santa Eulària en el pleno de marzo. Tras solo una hora de pleno y en el noveno punto, el tono ya ha subido y el cronómetro que marca los turnos de palabras es ignorado en algunas ocasiones, además del formato de réplica propuesto en el anterior pleno. El plan presupuestario a medio plazo sale adelante, con los votos en contra de PSOE y UP, la abstención de Vox y la justificación del PP: "La previsión a veces no es fácil, hay que crear una tendencia al alza, pero no hay necesidad de crear más de lo necesario", señala el primer teniente de alcalde, Miguel Tur.

Al final del pleno, la alcaldesa aprovecha para recordar a los ediles que en la sala "hay que mantener el respeto por los compañeros", exponiendo algunas palabras peyorativas que se han llegado a oír durante la sesión. "Hay posturas o argumentos que nos gustarán más o nos gustarán menos, pero yo les rogaría que tuvieran actitudes más adultas y menos infantiles, para ayudar a mejorar la convivencia", afirma Carmen Ferrer dirigiéndose a todos los grupos.

Los puntos polémicos

La moción presentada por Vox relativa al centro de menores migrantes no acompañados tutelados por el Consell es debatida arduamente. Paula Salsoso, concejala de la formación, presenta la moción y propone los siguientes acuerdos: "Solicitamos a Santa Eulària que pida al Consell información detellada sobre el funcionamiento de los centros, el número de trabajadores que prestan servicio, recursos destinados a garantizar la seguridad, los gastos generados de la apertura con exposición del número de menores atendidos y el servicio que se ofrece, reforzar medidas de seguridad en el centro y en su entorno. Que el pleno inste al Gobierno a revertir las actuales políticas migratorias que está generando su efecto llamada y que contribuyen a la saturación de los recursos públicos y a problemas de convivencia y seguridad. Promover medidas destinadas a frenar la migración ilegal, facilitar la repatriación de los menores extranjeros no acompañados con sus familias cuando sea posible y proceder a la expulsión de extranjeros que hayan entrado ilegalmente en España y que hayan cometido delitos graves y reiterados".

El voto a favor en este punto por parte del PP decepciona a los partidos de izquierdas. Por su parte, María Carmen Quintero, del grupo socialista, mantiene que "cualquier preocupación por la seguridad se debe tratar con seriedad, mezclan hechos con interpretaciones". El PP justifica su voto a favor por "la situación actual": "Vinieron 7321 personas el año pasado, lo cual supone un coste de más de 6 millones de euros", afirma el concejal Juan Carlos Roselló, aunque no especifica que la cifra se refiere al conjunto de Balears.

Además de los menores extranjeros, los centros educativos también son objeto de un debate intenso por la propuesta de Unidas Podemos de adhesión al manifiesto de la junta de personal docente no universitario de las islas, por "el estado en el que se encuentra el colectivo en las islas, además del rechazo al adelanto de las oposiciones que ha sido 'la gota que ha colmado el vaso'". Dada la crítica que se hace en el manifiesto tanto de las ratios como por la relegación de la lengua catalana, Marina Costa, del grupo socialista, y Salsoso, de Vox, se enzarzan en una acalorada discusión: Marina Costa justifica la necesidad de adhesión al manifiesto para hacer frente al "plan de segregación lingüístico que propone el conseller Toni Vera": "Yo ahora me encuentro explicándoles a los alumnos que en el siglo XIII se empezó a hablar catalán en nuestra isla, en unos años tendremos que enseñar que después del siglo XXI empezó la pérdida del valor y del prestigio de la lengua catalana por las administraciones públicas". Salsoso, alterada, le pregunta: "¿O sea, que adoctrinas a tus alumnos en el colegio?". La edil de Vox afirma entre dientes "qué vergüenza". El punto fue votado en contra.

Los únicos puntos votados por unanimidad fueron el asfaltado de la calle Ses Begònies en Siesta, así como la moción presentada por los socialistas que propone mejorar la conexión peatonal y ciclista entre las localidades de Jesús y Puig d'en Valls. La alcaldesa justifica que no se ha puesto en marcha aún "porque hay más obras y otros asfaltados que se están haciendo", pero que la propuesta "ya está adjudicada" y que es "cuestión de tiempo".