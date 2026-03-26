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Obras a punto de empezar o terminar en colegios de Ibiza: Antoni Vera anuncia avances en los colegios Es Faralló y Sant Carles y en IES Xarc

La estructura del nuevo colegio de Santa Eulària estará en pie en junio y se espera que las obras del instituto estén acabadas a final de curso, cuando se coloque la primera piedra de la ampliación del colegio de Sant Carles

Visita a las obras del futuro colegio de Santa Eulària, el CEIP Es Faralló.

Visita a las obras del futuro colegio de Santa Eulària, el CEIP Es Faralló. / Valeria Videgain

Estela Torres Kurylo

Estela Torres Kurylo

Santa Eulària

El conseller de Educación, Antoni Vera, visitó este jueves las obras del futuro CEIP Es Faralló, en Santa Eulària, y comprobó "que van bastante bien". En la visita le acompañaron el secretario autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Suñer, y el director territorial de Educación de Ibiza y Formentera, Juan Álvarez.

"La empresa nos ha dicho que continuará con la dirección de obras de Ibisec [Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos] y la previsión es que la estructura esté levantada en junio", indicó Vera. De este modo, se espera que el colegio esté en funcionamiento para el curso 2027-2028, tal como se anunció en agosto.

Vera explicó a Diario de Ibiza que, por el momento, no hay preocupación de que el encarecimiento de los materiales de obra por la Guerra en Irán afecte a este u otro proyecto de infraestructuras educativas en construcción. "En este momento vamos con los mismos precios y la misma licitación. De todas maneras, se aprobó un Decreto Ley estatal y el Govern balear también informó de que anunciará medidas concretas antes de Pascua", apuntó el conseller.

La zona en la que se ubicará el patio del futuro colegio.

La zona en la que se ubicará el patio del futuro colegio. / Valeria Videgain

Vera recordó que el nuevo colegio público de Santa Eulària —que se encuentra en la carretera de es Canar, no muy lejos de la residencia de Can Blai— tendrá capacidad para 457 alumnos. Se distribuirán en seis aulas para educación Infantil, doce para Primaria y una específica para atender a alumnos con necesidades especiales (aula UEECO).

Es Xarc, listo para final de curso

No lejos de donde estará el nuevo centro se encuentra el instituto Xarc. Vera señaló que sus obras de rehabilitación están a punto de finalizar y, "si todo va bien, estarán acabadas a final de curso". Detalló que la actuación ha sido más larga de lo esperado al llevarse a cabo mientras se mantenían las clases, "pero a la vez se han hecho intervenciones de estructura y cubierta muy necesarias en el edificio antiguo".

En cuanto a las obras de ampliación del colegio Sant Carles, el conseller indicó que su licitación termina el 7 de abril, por lo que se espera que se adjudiquen pronto y se coloque la primera pierda "antes del mes de junio".

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Quartó del Rei y Sant Ciriac en redacción

Por otro lado, Juan Álvarez añadió que se está redactando el proyecto de ampliación del Quartó del Rei, que tendrá que revisar Ibisec, y una vez que reciba el visto bueno saldrá a licitación. También está en fase de redacción el proyecto de reforma del colegio Sant Ciriac, una reivindicación histórica desde 2008. Según Vera, la empresa encargada debe entregar el proyecto en abril y espera que las obras "puedan empezar este 2026".

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