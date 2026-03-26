Así son las nuevas zapatillas de Joma que intentan capturar la esencia de Ibiza

La marca deportiva Joma ha presentado una edición especial de su modelo R-2000 con motivo de la Ibiza Marathon, según informa la web Corredora. Esta versión, denominada R-2000 x Ibiza Marathon, destaca por su diseño tie dye multicolor en el upper y una mediasuela con ondas en tonos azules, que evocan el movimiento del mar Mediterráneo y buscan reflejar la energía de la isla.

"El estampado multicolor del upper se interpreta como una representación del dinamismo y la vitalidad de Ibiza, mientras que las ondas en la mediasuela generan un efecto visual que acompaña la zancada del corredor, integrando estética y funcionalidad" matiza la web Corredora. La zapatilla, según la información facilitada por Joma, combina diseño, confort y prestaciones técnicas, ofreciendo un calzado pensado para responder a las exigencias de los participantes de la carrera.

En esta ocasión, después de que el año pasado la IA le jugara una mala pasada con un paisaje inventado de Ibiza junto al modelo R-1000 Ibiza Limited Edition, la marca ha optado por una estética más clásica: la deportiva en primer plano y un fondo neutro detrás, con el mapa del recorrido. Aunque se comprometió con el Consell de Ibiza a retirar la imagen, dos semanas después aún la mantenía.

Anuncio de Joma para la edición especial de la Santa Eulària Ibiza Marathon del año pasado. / Joma

La presentación de esta edición especial se enmarca dentro de la estrategia de la marca de vincular sus productos a eventos deportivos de relevancia nacional e internacional. La Ibiza Marathon, que recorre distintos puntos emblemáticos de la isla y atrae a corredores de diferentes niveles y países, se convierte así en un escenario para estrenar un modelo que pretende adaptarse al entorno y la experiencia del running.

Más allá de su diseño, la R-2000 x Ibiza Marathon refleja la tendencia creciente de las marcas de calzado deportivo de desarrollar productos que combinen innovación, comodidad y elementos culturales propios de los lugares donde se celebran los eventos. La carrera, considerada una de las citas más destacadas del calendario de running en España, permite a los participantes recorrer tanto zonas urbanas como paisajes naturales de la isla, lo que refuerza la conexión entre el calzado y el entorno donde se utiliza.