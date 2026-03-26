Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Este fin de semana la agenda llega cargada a tope, con actividades culturales y de ocio para todos los gustos.

Sant Josep vive sus fiestas patronales, con una cita especial el sábado en la 40 edición del Sant Pepe Rock, que tendrá a Sôber y Mägo de Oz como estrellas.

Y si Sant Josep está en fiestas Sant Antoni está en Fallas, que comienzan el viernes con la plantà y culminan el domingo con la cremà de los monumentos falleros.

Además arranca la Semana Santa, con las procesiones del Viernes de Dolores y el Domingo de Ramos.

Hay espectáculos para todos los gustos. Y mucho humor, con Joaquín Caserza el jueves en el Teatro Pereyra, Nadin Din el mismo día en La Kokotxa, y el imitador de Eugenio Toni Climent el domingo en el Pereyra.

Mucho flamenco también, con ‘La cena de los flamencos’ el viernes en el Pereyra, ‘Mujeres’ el mismo día en el Centro Cultural de Jesús y los Hermanos Torres el sábado en el Centro Cultural Cervantes; Y música, con Bis@Bis el viernes en Caló de s’Oli, Encantades, el domingo en Can Jeroni y gran fiesta el mismo día en el Aniversario de Cas Costas. En la programación infantil destaca una nueva visita de ‘Mundo Pica-Pica’, sábado y domingo en el Recinto Ferial, los cuentos de ‘Hotoquentot' el sábado en Can Ventosa y el clown ‘Miquelet’ el domingo en Can Ventosda; además hay circo, el sábado con ‘SinSolo’ en Santa Eulària y teatro con ‘El último que apague la luz’, el mismo día en es Caló de s’Oli y las ‘Píndoles teatrals’, el domingo en Why Not.

La gran cita para los amantes de la gastronomía es la II Fira Marinera y concurso de ‘bullit de peix’ de Vila el sábado en el puerto, pero además se entregan los Premios de las Letras Pitiusas y hay presentaciones de libros, conferencias, excursiones.

Y para rematar la faena, se inauguran las exposiciones de ‘Sant Josep és Foto’, el festival de fotografía que se desarrollará en abril.

Una 'mascletà' en una edición anterior de las Fallas de Sant Antoni / Vicent Marí

JUEVES 26 DE MARZO

8M en Eivissa

9 a 13 horas: Píldora formativa ‘Detección y actuación ante la violencia sexual en espacios públicos y eventos de ocio’, impartido por Rocío López de Musga. Casal de Igualdad. (Dirigida a Policía Local y voluntariado de Protección Civil).

Píldora formativa ‘Detección y actuación ante la violencia sexual en espacios públicos y eventos de ocio’, impartido por Rocío López de Musga. Casal de Igualdad. (Dirigida a Policía Local y voluntariado de Protección Civil). 18.30 horas: Club de lectura feminista: ‘Ser mujer negra en España’, de Desireé Bela-Lobbede. Casal de Igualdad. Inscripción gratuita: igualtat@eivissa.es o 971 39 76 26 (lectura previa del libro).

Fiestas en Sant Josep

20.15 horas: Concierto del Cor Municipal de Sant Josep i el Cor des Cubells. Centro Cultural Can Jeroni

Humor

Joaquín Caserza. Espectáculo ‘Conversaciones con mi mente’. 22.15 horas en Teatro Pereyra Ibiza.

Nadin Din: ‘Noches de Kokomedia’. Monólogo dentro del ciclo de humor. 22 horas. La Kokotxa.

Literatura

Premios de las Letras Pitiusas 2026: 20.15 horas: Proyección del documental audiovisual ‘Ibiza, puerto mediterráneo’, de Pablo Alcántara y Gabriel Torres Chalk, seguida de un coloquio abierto. Auditorio des Caló de s’Oli.

Música

Summer Live: versiones de funky, pop, rock y soul. De 19 a 21 horas. Can Jordi Blues Station.

Swingin Tonic, con Claudia Otelli e Iván Pacheco: blues, jazz y swing. De 20 a 22 horas. Why Not.

Elio Crispo: ‘I Love the 80’s’. Pop y rock. De 20 a 22 horas. Cas Costas.

Gastronomía

XVII Pintxa Sant Antoni. Concurso de pinchos en 23 bares y restaurantes de Sant Antoni. Pinchos a 3,5 € con bebida y ‘caprintxos’ desde 5 €. Todos los jueves hasta el 2 de abril.

Cine

‘Maspalomas’. De Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga (España, 2025). Ciclo Anem al Cine. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Libros

‘Ibiza masificada’. Presentación del libro de Joan Lluís Ferrer. En la biblioteca Marià Villangómez de Formentera. A las 19.30 horas. Con las intervenciones del autor, la editora Neus Escandell y María Teresa Ferrer. Organizada por la Obra Cultural Balear.

Miserere y encuentro en las calles de Dalt Vila / Vicent Marí

VIERNES 27 DE MARZO

Semana Santa. Viernes de Dolores

Eivissa

20 horas: Misa en la Catedral en homenaje de los cofrades difuntos de la cofradía Nuestra Señora de los Dolores seguida de procesión por el recinto amurallado de Dalt Vila. Salida de la Catedral hasta la Plaza España para el encuentro con la cofradía del Santísimo Cristo del Cementerio. Al finalizar, ambas se dirigirán hasta el Patio de Armas para regresar cada una a su templo.

Santa Eulària

20 horas: Eucaristía en la Capilla de Lourdes.

Eucaristía en la Capilla de Lourdes. 20.30 horas: Procesión. Acompaña Banda Esencia.

Fallas 2026

Sant Antoni

8 horas: Concentració carpa en ses Variades.

Concentració carpa en ses Variades. 14 horas: Dinar faller en ses Variades.

Dinar faller en ses Variades. 17 horas: Plantà Falla infantil en ses Variades.

Plantà Falla infantil en ses Variades. 18 horas: Plantà Falla gran en ses Variades.

Plantà Falla gran en ses Variades. 20.30 horas: Sopar oferit per les nostres FFMM en ses Variades.

Sopar oferit per les nostres FFMM en ses Variades. 21 horas: Dj/Música/Xaranga en ses Variades.

Fiestas de Sant Josep

14 horas: Comida homenaje a las personas mayores de Sant Josep. Inscripción en las oficinas de los Servicios Sociales y el Club de Mayores de Sant Josep.

Cine

‘O último azul’. De Gabriel Mascaro (Brasil, 2025). Ciclo Zinètic. 20.30 horas en el Cine Regio de Sant Antoni.

Música

Bis@Bis. 'Bis@Bis Poèric'. De la música clásica a la popular. Ciclo 'Dies Musicals'. Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou. 20 horas. Precios: 2 euros hasta dos horas antes del concierto en ticketib.com. 3.50 euros en taquilla.

Flamenco

‘La cena de los flamencos’. Espectáculo flamenco inmersivo de cante y baile. 20 horas en Teatro Pereyra Ibiza.

‘Mujeres’. Espectáculo flamenco a cargo de la compañía de Teresa Rojas, por el 8M. 20 horas en el Centro Cultural de Jesús.

Literatura

Premis de les Lletres Pitiüses. Gala de entrega. Cena literaria a las 20.30 horas en el restaurante Es Cruce de Sant Rafel. Entradas a 33€ en ibizaeditions.com.

Libros

‘I un dia’: presentación del cómic con Vicent Ferrer Mayans y Antoni Ferrer. 19.30 horas. Librería Sa Cultural de Vila (c/ Bisbe Abad i Lasierra, 11).

Infantil

‘Cuentacuentos coeducativos’ de Vila. Hoy ‘Daniela Pirata’, de Susanna Isern. Para niños de 2 a 12 años y sus familias. 18 horas en el Casal d’Igualtat de Vila. Inscripciones en Igualtat@eivissa.es o en el 971397626.

Conferencia

‘30 años de piragüismo competitivo en el Club Nàutic Sant Antoni’: Participan Pep Tur, Pepín Valdés, Neus Mateu, Eduardo Prendes, Betty Menéndez y Enrique Mas. Modera Xescu Prats. 20 horas. Salón Social de Es Nàutic. Acceso libre hasta completar aforo.

Solidaridad

Carrera solidaria a beneficio de DiverGent. Para niños de Tercero de Infantil. Salida a las 11.45 horas de la sede de Aqualia en Formentera.

Concurso de '0bullit de peix' en el puerto de Ibiza, este sábado / D. I.

SÁBADO 28 DE MARZO

Fiestas de Sant Josep

16 a 20 horas: Música rock en diferentes locales del pueblo: Es Galliner (Uncle Sal); Can Bernat Vinya (Eivissurfers); La Espiga i 60° Gastrobar (The Metrallas); Can Riku (Stocks Organ Trio); Sa Raval (ZZ Rock). Alrededor del Ayuntamiento.

Música rock en diferentes locales del pueblo: Es Galliner (Uncle Sal); Can Bernat Vinya (Eivissurfers); La Espiga i 60° Gastrobar (The Metrallas); Can Riku (Stocks Organ Trio); Sa Raval (ZZ Rock). Alrededor del Ayuntamiento. 17 a 19 horas: Fiesta infantil. Pepito Rock. XXVIII Sant Pepe Rock 2026. Al lado del Ayuntamiento.

Fiesta infantil. Pepito Rock. XXVIII Sant Pepe Rock 2026. Al lado del Ayuntamiento. 20 horas: DJ D-Ramones, Sôber y Mägo de Oz. XXVIII Sant Pepe Rock 2026. Al lado del Ayuntamiento.

Semana Santa. Sábado de Pasión

Eivissa

20 horas: Comienza la misa en la parroquia Salvador de la Marina (San Telmo) en honor a Nuestra Señora de la Piedad y el Santísimo Cristo de la Sangre. Al acabar arranca la procesión de esta última imagen por las calles de la Marina acompañada por la banda de tambores de la cofradía Nuestra señora de la Piedad.

Santa Eulària

19.30 horas: 2º Certamen de Saetas en el Puig de Missa. Saeteros: Macarena de la Torre (Almonte, Huelva), Juan Bastida (Ibiza), Toñi Ruiz (Santa Eulària). Acompañará el Coro Ucraniano de Ibiza.

Fallas 2026

Sant Antoni

8 horas: Recepció FFMMVV Port d’Eivissa.

Recepció FFMMVV Port d’Eivissa. 9.15 horas: Concentració carpa en ses Variades.

Concentració carpa en ses Variades. 10 horas: Ofrena a la Mare de Déu dels Desamparats en ses Variades.

Ofrena a la Mare de Déu dels Desamparats en ses Variades. 13 horas: Mascletà Hermanos Caballer en ses Variades.

Mascletà Hermanos Caballer en ses Variades. 13.30 horas: Dj Kevin en ses Variades.

Dj Kevin en ses Variades. 15 horas: Dinar / Paella popular en ses Variades.

Dinar / Paella popular en ses Variades. 16.30 horas: Los del Varadero en ses Variades.

Los del Varadero en ses Variades. 18.30 horas: Tardeo en ses Variades.

Tardeo en ses Variades. 21.30 horas: Grup musical i festa en ses Variades.

Infantil

‘Mundo Pica-Pica’: Espectáculo musical infantil. 18 horas. Recinto Ferial de Ibiza. Precio: infantil 8 €, adultos 12 €.

‘Hotoquentot’: sesión de cuentacuentos. 12 horas. Biblioteca Municipal de Eivissa Can Ventosa.

Teatro

‘SinSolo’. Circo para todos los públicos. A las 19 horas en el Palacio de Congresos. Entradas 12 euros en www.santaeularia.com y 15 en taquilla.

‘El último que apague la luz’: protagonizada por Emma Ozores y Rubén Torres. Ciclo ‘Teatre a la Primavera’ de Sant Josep. 19.30 horas. Auditori Caló de s’Oli. Entrada libre hasta completar aforo.

Literatura

Premios de las Letras Pitiusas 2026. Far de Ses Coves Blanques, en Sant Antoni. 12 horas: ‘Versos en el faro’, acto de clausura.

‘Cinc poetes eivissenques’. Lectura poética con Neus Cardona, Teresa Navarro, Marina Ferrer, Eva Tur y Marta Guasch. 19 horas en Sa Nostra Sala, c/ Aragó, 17 de Vila. Entrada libre.

Gastronomía

‘Concurs de bullit de peix’: II Fira Marinera de Eivissa. Concurso y degustaciones. Desde las 11 horas. Martell del Port d’Eivissa. Inscripción de 25 euros.

Taller de elaboración de pan. En Ca n’andreu des Trull (Sant Carles). A cargo de Vicent Marí Serra ‘Palermet’. De 10 a 14 horas. Imprescindible inscripción previa.

Música

Hermanos Torres. Pop y flamenco fusión. Ciclo 'Dies Musicals'. Auditori del Centre Cultural Cervantes de Sant Antoni. 19 horas. Precios: 2 euros hasta dos horas antes del concierto en ticketib.com. 3.50 euros en taquilla.

Swingin Tonic: blues, jazz y swing. De 13 a 15 horas. Can Jordi Blues Station.

The Moonshine Band: folk rock irlandés. De 16.30 a 18.30 horas. Rosana’s.

Patrimonio

Visita teatralizada a Dalt Vila. Ruta con actores para conocer el casco antiguo. Desde las 19 horas en el Portal de ses Taules.

Medio Ambiente

‘Sábados en Juntos Farm’. Desayunos y almuerzos, visitas guiadas, workshops, actividades infantiles, charlas. De 19 a 16 horas en Juntos Farm de Santa Gertrudis.

Educación

III Feria de Trayectorias Educativas: Stands informativos, actividades, conferencias para los padres y madres y talleres para los más pequeños. De 10 a 18.30 horas en el Pou de Forada.

Procesión de 'La Borriquita', el domingo en Dalt Vila / Vicent Marí

DOMINGO 29 DE MARZO

Semana Santa. Domingo de Ramos

Eivissa

9.30 horas: La Cofradía Santo Cristo Yacente entregará palmas en la plaza del Ayuntamiento de Ibiza y a las 10 horas comienza la bendición de estas en la Iglesia de Santo Domingo (El Convent) a la que seguirá la procesión hasta la Catedral, donde a las 10.30 horas se oficiará la misa de la cofradía del Santo Cristo Yacente y la de Nuestra Señora de los Dolores. Al finalizar será el concierto por la agrupación musical Yacente Ibiza.

La Cofradía Santo Cristo Yacente entregará palmas en la plaza del Ayuntamiento de Ibiza y a las 10 horas comienza la bendición de estas en la Iglesia de Santo Domingo (El Convent) a la que seguirá la procesión hasta la Catedral, donde a las 10.30 horas se oficiará la misa de la cofradía del Santo Cristo Yacente y la de Nuestra Señora de los Dolores. Al finalizar será el concierto por la agrupación musical Yacente Ibiza. 11 horas: Comienza la procesión con la imagen de la entrada de Jesús en Jerusalén, 'La Borriquita', junto a la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía del Santísimo Cristo del Cementerio. Recorrido desde la parroquia Salvador de la Marina (San Telmo) hasta la iglesia de Santo Domingo (El Convent). Al llegar, sobre las 12 horas, bendición de palmas y misa.

Comienza la procesión con la imagen de la entrada de Jesús en Jerusalén, 'La Borriquita', junto a la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía del Santísimo Cristo del Cementerio. Recorrido desde la parroquia Salvador de la Marina (San Telmo) hasta la iglesia de Santo Domingo (El Convent). Al llegar, sobre las 12 horas, bendición de palmas y misa. 19.30 horas: Misa en Santa Cruz seguida de procesión de las imágenes del Santo Cristo de la Agonía y Nuestra Señora de la Esperanza acompañados por la agrupación musical de Nuestro Padre Jesús Cautivo por las calles cercanas a la Parroquia de Santa Cruz.

Santa Eulària

10 horas: Procesión de Las Palmas desde la Capilla de Lourdes (acompaña Banda Esencia) y, al llegar a Puig de Missa, Eucaristía.

Sant Jordi

11 horas: Bendición de los ramos, procesión y misa en Sant Jordi.

Bendición de los ramos, procesión y misa en Sant Jordi. 18 horas: Pasos.

Pasos. 20 horas: Misa.

Formentera

11 horas: Misa y bendición de ramos, iglesia de Sant Ferran.

Misa y bendición de ramos, iglesia de Sant Ferran. 12 horas: Misa, iglesia de Sant Francesc.

Misa, iglesia de Sant Francesc. 12 horas: Misa y bendición de ramos, iglesia de Nuestra Señora del Pilar.

Misa y bendición de ramos, iglesia de Nuestra Señora del Pilar. 20 horas: Bendición de ramos, iglesia de Sant Francesc.

Fallas 2026

Sant Antoni

10 horas: Concentració carpa en ses Variades.

Concentració carpa en ses Variades. 10.30 horas: Passacarrers per a la arreplegada dels nostres FFMM en ses Variades.

Passacarrers per a la arreplegada dels nostres FFMM en ses Variades. 14.30 horas: Mascletà en ses Variades.

Mascletà en ses Variades. 15 horas: Dinar oferit per les nostres FFMM en ses Variades.

Dinar oferit per les nostres FFMM en ses Variades. 16.30 horas: Festa infantil en ses Variades.

Festa infantil en ses Variades. 17 horas: Tardeo amb Dj Kevin i Xaranga en ses Variades.

Tardeo amb Dj Kevin i Xaranga en ses Variades. 21 horas: Cremà Falla infantil en ses Variades.

Cremà Falla infantil en ses Variades. 22 horas: Cremà Falla en ses Variades.

8M en Formentera

12 horas: XV Homenatge a la Dona Gran de Formentera. Sala de plenos del Consell.

Humor

‘Reubicando al genio’. Espectáculo de chistes con Meugenio, del imitador Toni Climent. 18 horas en Teatro Pereyra Ibiza.

Música

Encantades. Concierto Coral con 'Ceremony of Carols'. Ciclo 'Dies Musicals'. Centre de Cultura Can Jeroni de Sant Josep. 20.30 horas. Precios: 2 euros hasta dos horas antes del concierto en ticketib.com. 3.50 euros en taquilla.

Aniversario de Cas Costas. Con música en directo de Calle Boogaloo, The Rosemary Family y Maya Alexander Trio. Actividades para niños, photocall y sorpresas. Desde las 13 horas. Cas Costas, Sant Jordi.

‘Black Nights’. Concierto de Purple Frog feat. Reya Thomas. 20.30 horas en Café Pereyra.

Teatro

‘Píndoles teatrals’. Sesión de microteatro con taquilla inversa. 19.30 horas en Why Not de Cala de Bou.

Infantil

‘Mundo Pica-Pica’: Espectáculo musical infantil. 12 horas. Recinto Ferial de Ibiza. Precio: infantil 8 €, adultos 12 €.

‘Miquelet’. Espectáculo de clown con magia, humor y participación del público pensado para disfrutar en familia. 12 horas. Can Ventosa. Entradas anticipadas, 3 euros.

El islote na Plana, capturado por la cámara de Anton Calpagiu, en 'Sant Josep és Foto' / Anton Calpagiu/SJEF

EXPOSICIONES

Sant Josep és Foto

Alain Keralenn, ‘Entre líneas’; Anton Calpagiu, ‘Paisajes de Ibiza’, y ‘Maratón 2025’. Exposición colectiva con la colección completa de instantáneas premiadas en la pasada edición de la Maratón Fotográfica Sant Josep és Foto. Inauguración el 26 de marzo a las 19.30 horas. Auditorio Caló de s’Oli de Cala de Bou. De jueves a sábado, de 18.30 a 20.30 horas, y de viernes a domingo, de 11 a 13.30 horas. Hasta el 3 de mayo.

Exposición colectiva con la colección completa de instantáneas premiadas en la pasada edición de la Maratón Fotográfica Sant Josep és Foto. Inauguración el 26 de marzo a las 19.30 horas. Auditorio Caló de s’Oli de Cala de Bou. De jueves a sábado, de 18.30 a 20.30 horas, y de viernes a domingo, de 11 a 13.30 horas. Hasta el 3 de mayo. Lluís Real. ‘Circ+Anywhere’. Inauguración el 27 de marzo. Sala Can Curt, Sant Agustí. Hasta el 3 de mayo.

‘Circ+Anywhere’. Inauguración el 27 de marzo. Sala Can Curt, Sant Agustí. Hasta el 3 de mayo. Toni Catany. ‘La meva Mediterrània. El Viatge’. Inauguración el 1 de abril en el centro cultural Can Jeroni de Sant Josep. Hasta el 3 de mayo.

Gabriel Serra Llimona. ‘Punta Arabí, estiu de 1980’. Fotografía. Inauguración: 26 de marzo, 20 horas. Sala Refectori (Dalt Vila). Horario: de lunes a viernes de 9 a 14.30 horas; sábados de 11 a 13.30 horas; festivos cerrado. Hasta el 24 de abril.

Enric Majoral & Jordi Sarrà. 'Terres Margantes | Una altra Arcàdia'. Escultura y fotografía. Inauguración el viernes 27 de marzo a las 18 horas en la galería Estudio Laterna.

‘Feim Patrimoni’. Muestra de los fondos artísticos del Arxiu d’Imatge i So Municipal d’Eivissa. De martes a viernes de 18 a 20.30 horas y sábados y domingos de 11 a 13.30 horas en la sala Es Polvorí de Dalt Vila. Festivos cerrado. Hasta el domingo 19 de abril.

Ornaghi & Prestinari. 'Giunti', instalaciones. Galería Parra & Romero de Santa Gertrudis. Hasta el 6 de mayo.

Cris AC. ‘Latente’, fotografías. De 11 a 14 y de 18 a 20 horas en la sala Ajuntament Vell de Formentera. Hasta el 28 de marzo.

Petra Reimers. ‘Segundo Homenaje a los peces del mediterraneo’. Pintura acrílica con elementos encontrados. Restaurante El Naranjo, Santa Eulària. Hasta el 15 de mayo.

Carlota Gadea Marqués. ‘Rastres d’un crit’. Galería También de Santa Gertrudis, con la colaboración de SAFA. Lunes a viernes de 10.30 a 14 horas. Hasta el 28 de marzo.

El.Rol. Artworks. 'El.Rol. va a la escuela'. Muestra en la Escola d'Art d'Eivissa por el Día de la mujer. De lunes a viernes de 8 a 20 horas. Hasta el 30 de marzo.

Marco Zurita. ’Cráneo’, esculturas. Can Jordi Blues Station. Hasta el 14 de abril.

Mireia Colomar. ‘Emociones internas’, pinturas. Hotel Ocean Drive Ibiza. Hasta el 31 de marzo.

Mauro García Socuéllamos. ‘Lluminositat policromàtica’, pinturas. De martes a sábado de 10 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas en la sala Sant Jaume 72 de Santa Eulària. Hasta el 30 de marzo.

Noam Ofir. ‘All that glitters is gold’, fotografías. De martes a sábado de 12 a 19 horas en Olas Gallery de Santa Eulària. Hasta el 11 de abril.

'Trenta-una artistes a Eivissa'. Muestra de artistas ibicencas con motivo del 8M. Sa Nostra Sala, calle Aragó de Vila. De lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 17.30 a 20.30 horas y los sábados, de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 28 de marzo.

Sohar Villegas. 'Nous somme nus', vídeo y fotografía. La Petite Galerie de Sant Joan. Abierta domingos de marzo de 11 a 15 horas.

‘A flor de piel’. Obras de Ana Lucero, Aphon Hengcharoen, Patricia Boned y Carmen Almécija. Centro Cultural de Jesús. Hasta final de mes.

‘Homenaje a las pintoras naïf Ibiza-años 70’, de Amparo López. Casa parroquial de Sant Joan. Lunes a sábado de 10 a 13 y domingos de 10 a 14 horas. Hasta el 5 de abril.

MACE Focus VIII. Exposición de William Mackinnon. 13 obras de gran formato. Inauguración sábado 28 de febrero a las 12 horas en el MACE. Hasta el 31 de mayo.

'Marijo Ribas'. Exposición 'Pedrada' del programa Biennal B del museo de arte contemporáneo Es Baluard de Palma. Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. Hasta el 4 de abril.

'Mapa de Textures'. Muestra colectiva del programa Biennal B del museo de arte contemporáneo Es Baluard de Palma. Espai Cultural Sa Punta des Molí de Sant Antoni. Hasta el 4 de abril.

Xico Castelló Ferrer. 'Pailebots i balandres de cabotatge', dibujos. De martes a domingo de 9 a 14 horas en el Far de la Mola de Formentera.

‘Más allá de la forma’. Exposición colectiva en Estudio Laterna. Maia Bunge, Daniel Salorio Simonet y Kaori Yabusaki. Hasta el 25 de marzo. De lunes a viernes, de 10 a 18 horas, y los sábados con cita previa.

Empar Boix. ‘Nusos Nus’, pinturas. Lunes a domingo de 10 a 20 horas en la sala Baleària del puerto de Eivissa. Hasta el 12 de abril.

‘Amigos’ y ‘Tur Costa. Años 90-2000’. Exposición doble. La primera con obras de la colección particular Tur-Witt y la segunda de obras de Tur Costa. Estudi Tur Costa de Jesús. Visitas con cita previa: 689591641. Hasta primavera de 2026.

Muestra de invierno del Espacio Micus. Obras de Elena Vinyàrskaya (pintura), Manuel Salgado (escultura) y Julien Maunié (pintura). Espacio Micus ctra. de Jesús a Cala Llonga km 3. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica 971191923. Hasta abril de 2026.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y dominegos de 11 a 17 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.