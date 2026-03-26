Luz verde a un plan para reavitalizar la Escuela de Turismo de Ibiza "en riesgo" por la caída de alumnos, según el PSOE

La Comisión de Turismo del Parlament balear ha aprobado una propuesta del PSOE para revitalizar la Escuela de Turismo de Ibiza, después de que el centro haya perdido un 42% del alumnado en solo dos años, al pasar de 134 a 78 estudiantes, según el Anuario de Educación 2025. Durante la defensa de la proposición no de ley, el diputado socialista Àlex Pitaluga calificó la situación de “muy preocupante” y atribuyó este descenso a años de “dejadez” y a la falta de planificación del Consell de Ibiza presidido por Vicent Marí.

Pitaluga afirmó que el centro “está en riesgo” por unos datos que definió como “demoledores” y sostuvo que esta caída de casi la mitad del alumnado es consecuencia directa de una “falta de proyecto, de visión y, sobre todo, de una falta de planificación por parte del Consell de Ibiza”.

El diputado socialista también centró parte de su intervención en la gestión del profesorado y denunció que el Consell ha ignorado durante años los avisos de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). “¿No sabían que el profesorado se jubilaba? ¿Han tenido que esperar al ultimátum de la ANECA para buscar soluciones?”, preguntó. Además, añadió que el traspaso de la gestión a la UIBque ahora se anuncia no supone una solución de futuro, sino una “renuncia decidida desde Ibiza a liderar la formación de los profesionales del principal sector económico de la isla”. Según Pitaluga, la escuela ha acabado funcionando “más como una buena academia que como un centro universitario”.

Plan de modernización

La iniciativa aprobada por el Parlament fija una hoja de ruta para salvar la institución. En primer lugar, insta al Govern balear a realizar un estudio en profundidad sobre las causas de la pérdida de alumnado para, a partir de ahí, poner en marcha un plan de modernización que permita recuperar el atractivo del centro. Ese plan incluirá estrategias específicas de captación de estudiantes, con especial énfasis en la transición entre la escuela y la universidad, además de becas de movilidad e incentivos para alumnos que residan fuera de Ibiza.

Asimismo, se ha acordado promover que tanto los estudiantes como los docentes se integren plenamente en el sector turístico real mediante la participación en foros y actividades organizadas por las instituciones públicas, especialmente las de la conselleria de Turismo. Este impulso institucional irá acompañado de un refuerzo de la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento en todas las sedes universitarias de Baleares, con una atención especial a la presencia académica en la isla de Ibiza.

Finalmente, uno de los puntos más relevantes de la PNL es el compromiso para facilitar el acceso a los estudios mediante la vivienda. El Govern garantizará, a través de un convenio con el Consell Insular, que la futura residencia de estudiantes de Ibiza reserve plazas prioritarias para el alumnado de Turismo y de la Escuela de Hostelería.

Pitaluga cerró su intervención subrayando que esta residencia es vital para los estudiantes de Formentera, pero también para los de Ibiza. “Estamos llegando a un punto en nuestra isla en el que, quién sabe si en el futuro, los propios estudiantes ibicencos que puedan perder su vivienda podrían optar a esta residencia para continuar sus estudios en su propia isla”, afirmó.