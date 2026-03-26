Llama la atención: el contraste entre las opiniones de transportistas de Ibiza y CAEB sobre las medidas para paliar la subida del combustible

El contraste entre las valoraciones que hacen los transportistas y la CAEB de las medidas adoptadas por el Gobierno para paliar la subida de los combustibles. Mientras que a la patronal la bajada de impuestos le parece correcta con matices, los transportistas han puesto el grito en el cielo porque consideran que no les beneficia ni compensa las pérdidas.

Llama la atención

La polémica por el inicio de la retirada de las boyas en la playa de sa Punta de es Viver por parte del Ayuntamiento de Ibiza. El Consistorio ha comenzado a desmantelar lo que considera un «puerto encubierto» para iniciar la recuperación de la zona, lo que ha afectado directamente a los amarristas, que han pedido que se mantengan los amarres y consideran «irregular» la actuación municipal.

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El veto a las enmiendas del PNV, que introducía el derecho a la autodeterminación o la supresión del artículo 155, en la reforma constitucional para que Formentera tenga un senador propio, y la aceptación de la enmienda del PP. Tras abstenerse los populares en dos ocasiones en la toma en consideración de la reforma, se les han acabado las excusas para la votación definitiva de este jueves.