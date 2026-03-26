Justicia en Ibiza: cuatro años de cárcel por abusar sexualmente de su ahijada de 13 años en Formentera

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a cuatro años de prisión a un hombre de nacionalidad colombiana por un delito continuado de abuso sexual en Formentera a su ahijada, una menor de 13 años. La sentencia considera probado que le realizó varios tocamientos entre abril y junio de 2022, aprovechando que convivía con la niña y su familia en la isla, y le impone, además, una indemnización de 10.000 euros.

Los hechos enjuiciados se remontan al periodo comprendido entre el 17 de abril y el 20 de junio de 2022, cuando el condenado residía con la menor y su familia en una vivienda de Formentera. Según declara probado la Audiencia, el hombre, padrino de la niña, le hizo en dos ocasiones tocamientos en el pecho por debajo de la ropa con la excusa falsa de comprobar si tenía fiebre.

La sentencia añade que, en una tercera ocasión, en una playa de Formentera, el acusado “introdujo su mano por debajo de la toalla que cubría a la menor y le tocó el muslo en una zona cercana a su parte genital”, tras lo que la niña se apartó. En otro episodio, ya en junio de 2022, le metió “la mano por debajo de su blusa y le tocó el pecho”, momento en el que la menor reaccionó, le dijo “no”, tiró el móvil al suelo y se alejó.

El tribunal subraya que el acusado “se aprovechó” de la relación de confianza con la familia y de que compartía domicilio con ellos en Formentera, donde incluso dormía en la misma estancia que la menor. Como consecuencia de lo ocurrido, la niña sufrió “una situación de angustia, temor y desasosiego” y recibió tratamiento en la Unidad de Terapia de Abusos Infantiles (Utasi) entre febrero de 2024 y septiembre de 2025.

La Audiencia basa la condena principalmente en la declaración de la menor, prestada como prueba preconstituida, y concluye que su relato fue persistente, coherente y verosímil. La Sala destaca además que la niña explicó desde el principio que “no era un juego” y que, tras uno de los episodios, solo quería “que dejara de hacerlo”.

Cambio de comportamiento

En su resolución, el tribunal razona que la versión de la víctima encuentra apoyo en otros elementos periféricos, como el cambio de comportamiento que detectaron sus padres, su profesora de deporte y los profesionales que la atendieron después. La sentencia recoge, por ejemplo, que la experta de la Utasi apreció una sintomatología “compatible con una situación de abuso sexual”.

La Sala también rechaza la tesis de la defensa, que pedía la absolución. Aunque el acusado negó los tocamientos de carácter sexual, los magistrados consideran que la menor aportó “datos y detalles suficientes para darle total credibilidad” y que su testimonio se mantuvo “persistente, coherente y reiterado a lo largo de todo el procedimiento”.

Eso sí, la Audiencia no aprecia la agravante de superioridad que habían reclamado las acusaciones al final del juicio. Según explica, lo acreditado es una relación de confianza, pero no una situación de superioridad en los términos exigidos por el Código Penal aplicado, el vigente en 2015 por resultar más favorable al acusado. Por ese motivo, el tribunal fija la pena en el mínimo de la horquilla que considera aplicable: cuatro años de prisión por un delito continuado de abuso sexual.