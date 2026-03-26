José Elías presume de travesía en yate a Ibiza: "Se tarda unas 5 o 6 horas"

El empresario José Elías Navarro ha vuelto a captar la atención tras compartir un vídeo en YouTube en el que se le ve navegando en su yate desde la Península hasta Ibiza. Durante la travesía, el también inversor mantiene una conversación distendida en la que desvela uno de los datos que más curiosidad genera entre sus seguidores: el tiempo que se tarda en completar este recorrido por mar.

“Unas 5 o 6 horas”, responde Elías cuando le preguntan por la duración del trayecto. Su acompañante, sorprendido, comenta que pensaba que el viaje se alargaría hasta las ocho horas.

El vídeo muestra no solo el estilo de vida del empresario, sino también la relativa rapidez con la que se puede cubrir la distancia entre la costa peninsular y la isla de Ibiza en condiciones favorables y con una embarcación potente.

¿Quién es José Elías?

Es un empresario español conocido por ser presidente de Audax Renovables, una compañía centrada en el sector de las energías renovables y la comercialización eléctrica.

Además de su actividad empresarial, Elías ha ganado notoriedad en los últimos años por su presencia en redes sociales, donde comparte reflexiones sobre negocios, inversiones y estilo de vida. Su perfil combina consejos financieros con momentos personales, como este viaje en yate, lo que le ha permitido conectar con una audiencia cada vez más amplia.

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Un trayecto más rápido de lo que parece

Aunque muchas personas creen que viajar en barco desde la Península hasta Ibiza es un trayecto largo y pesado, lo cierto es que la duración depende en gran medida del tipo de embarcación, las condiciones del mar y el punto de salida. En el caso mostrado por Elías, las 5 o 6 horas encajan con yates de alto rendimiento capaces de mantener velocidades elevadas durante buena parte del recorrido.