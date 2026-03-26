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José Balsa cruza de Ibiza a Formentera en eFoil y se encuentra con una manta oceánica: Así es el vídeo que arrasa en redes

El creador de contenido destaca la importancia de la seguridad en sus travesías con elementos como las bengalas, la radio VHF o el GPS

José Balsa se encuentra con una manta entre Ibiza y Formentera

José Balsa se encuentra con una manta entre Ibiza y Formentera

Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

El creador de contenido @Living aWave ha dejado una de las imágenes más impactantes del momento en redes sociales tras compartir un vídeo de su travesía entre Ibiza y Formentera subido a un eFoil, una tabla eléctrica que permite “volar” sobre el agua.

Durante el recorrido, el influencer vive un momento inesperado: se encuentra con una manta oceánica en pleno mar. Lejos de continuar sin más, decide grabar la escena, captando unas imágenes que muchos usuarios de la red social Instagram ya califican como “espectacular”. La combinación del mar en calma, la cercanía del animal y la perspectiva desde la tabla ha generado una oleada de reacciones de admiración.

“Fue como cruzar el cielo”

El propio Living a Wave acompañó el vídeo con una reflexión que ha conectado especialmente con su comunidad: “Fue como cruzar el cielo. Rato para pensar, decir y ver muchas cosas”. Una frase que resume la experiencia de este tipo de travesías, donde deporte, naturaleza y desconexión se mezclan en un entorno único como el Mediterráneo.

Seguridad y preparación: claves de la travesía

Más allá del componente visual, el influencer también ha querido destacar la importancia de la seguridad en este tipo de aventuras. Según explica, iba equipado con GPS, radio VHF, bengalas, herramientas, recambios y chaleco reflectante. Además, contaba con apoyo externo: varios amigos seguían su recorrido, uno de ellos desde una embarcación cercana. “Más preparado que cualquier otro deporte de agua que hacemos”, asegura, dejando claro que este tipo de travesías no se improvisan.

También menciona el buen estado de su tabla, un elemento fundamental para completar el trayecto sin incidentes. Y añade, con tono aventurero: “Y si pasa algo… todavía más aventura”.

Noticias relacionadas y más

Un fenómeno viral que mezcla deporte y naturaleza

El vídeo no ha tardado en viralizarse, impulsando el interés por el eFoil y por este tipo de rutas entre Ibiza y Formentera, cada vez más populares entre deportistas experimentados.

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