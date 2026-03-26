Sant Josep aprueba cambios en la Escuela de Música y abre un duro debate sobre vivienda y el futuro del CEPA de Cala de Bou

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Sant Josep ha dejado este jueves una sesión con acuerdos unánimes, debate político y varios asuntos de fuerte impacto social. El punto más respaldado ha sido la modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Escuela Municipal de Música, aprobada por unanimidad y defendida por todos los grupos. La reforma moderniza el centro, incorpora música temprana para niños de 1 a 3 años, suma seis nuevas especialidades instrumentales como oboe, fagot, violín, viola, violonchelo y contrabajo, y crea la Banda Juvenil como formación independiente. La actualización también revisa horarios, número de alumnos por curso y limita la posibilidad de cursar una segunda especialidad al ciclo de perfeccionamiento. Además, elimina la especialidad de música digital, que llevaba años sin impartirse. La ampliación de la oferta musical ha recibido un consenso total en la Corporación.

Otro de los expedientes debatidos ha sido la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026. En este punto, Mónica Fernández, de Unidas Podemos, cuestiona el incremento previsto en deportes: "nos ha sorprendido mucho el aumento en deportes, no sé si es por un interés real o porque son sus amigos", aunque valora: "me alegra que los productores estén incluidos en este plan". Desde Vox, Araceli Colomar respalda el incremento y va más allá: "Estamos de acuerdo con el aumento en deporte, para el año que viene debería ser aún más".

La vivienda: un tema recurrente

La vivienda vuelve a colarse en el centro del debate con la moción presentada por Unidas Podemos para reclamar una prórroga extraordinaria de los arrendamientos de vivienda habitual y limitar las compras especulativas. La propuesta no ha salido adelante: ha obtenido 9 votos a favor y 12 en contra. Durante la defensa del texto, Fernández advierte de la gravedad de la situación en la isla y resume el problema con una frase directa: "Vivienda hay, pero es inaccesible". La edil sostiene que en Ibiza la exclusión residencial afecta a una parte muy importante de la población y vincula el problema al encarecimiento de los precios, la caída de la oferta de alquiler habitual y el peso del alquiler vacacional.

En la sesión ha salido adelante además una declaración institucional en defensa de la paz, el multilateralismo y el derecho internacional ante la escalada militar en Oriente Medio. Sin embargo, Vox vuelve a desmarcarse del enfoque del debate. Colomar afirma que no le parece adecuado tratar asuntos internacionales en el pleno municipal "con todos los temas que hay por resolver en el municipio".

Respuesta del PP sobre la escuela de adultos de Cala de Bou

Uno de los puntos políticamente más sensibles ha sido la moción de control del PSOE sobre la escuela de adultos de Cala de Bou. La denuncia socialista alertaba del posible desalojo del CEPA para ampliar el centro de salud, una decisión que, según su versión, pondría en riesgo la continuidad de un servicio que atiende a más de 250 usuarios. En respuesta, la concejala del PP María José Ríos defiende que el cambio responde a una necesidad sanitaria y avanza que el traslado de las clases ya está previsto. "Este verano se acaba el acuerdo que teníamos de estas aulas, que no están homologadas para la formación", explica. Según detalla, la Conselleria pide el local para acometer la ampliación del centro de salud y habilitar consultas vinculadas a la atención del llamado médico desplazado, muy necesario en una zona como Cala de Bou, donde reside buena parte de la población estacional.

Asimismo, Ríos ha asegurado que el objetivo es que Cala de Bou deje de depender solo de una unidad básica y pueda contar con más servicios, como pediatría, maternidad o fisioterapia. "Cala de Bou es el segundo núcleo urbano con más población, merece tener un centro de salud en condiciones", afirma. La edil añade que el apoyo municipal al CEPA "continúa" y que las clases se trasladarán al instituto de Sant Agustí.

En paralelo, el pleno aprueba mejoras en el local de las Asociaciones de Vecinos y Mujeres de Cala de Bou, una decisión que da contexto a una jornada plenaria marcada precisamente por el foco sobre ese núcleo urbano. También salen adelante la instalación de un lavabo público portátil y adaptado en el aparcamiento de es Cubells y el mantenimiento de las fechas de temporada previstas en el plan de actuación 2025-2028 para las licencias temporales del transporte público de viajeros.