Ibiza rescata el sabor de la Pascua con un curso de cocina centrado en el cordero local

El Consell de Ibiza, dentro de la campaña 'Això sí, és d’Eivissa' y en colaboración con la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, ha organizado un curso de cocina ibicenca de Pascua incluido en el programa de las Jornadas de 'Patrimoni Gastronòmic' del Ayuntamiento de Ibiza.

La iniciativa da continuidad al curso de cocina de Cuaresma celebrado los pasados 19 y 20 de marzo y está dirigida al público general. La convocatoria ha despertado un gran interés, ya que las 20 plazas ofertadas se han completado.

El curso se centra en la cocina tradicional de Pascua, una fecha especialmente significativa dentro del calendario gastronómico de Ibiza. En este periodo, tras la Cuaresma, se recupera el consumo de alimentos de origen animal, con un protagonismo destacado del cordero.

Durante la sesión, los participantes elaborarán un guiso de cordero, uno de los platos tradicionales recogidos en el recetario eivissenc, acompañado de productos de temporada como la patata roja, los guisantes y las cebollas tiernas. Además, el programa incluye también una receta de origen turco, que servirá para subrayar la relevancia del cordero en la cocina mediterránea.

Más allá del aprendizaje culinario, esta actividad persigue poner en valor la gastronomía tradicional, los productos locales y la ganadería de Ibiza, destacando el papel del cordero no solo en la cultura culinaria de la isla, sino también en la conservación del territorio y en el mantenimiento del campo.