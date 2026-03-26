El pleno de Ibiza recuerda a la niña de tres años asesinada por su padre y Silvia la última mujer víctima de violencia machista

El pleno del Ayuntamiento de Ibiza ha guardado un minuto de silencio antes de comenzar la sesión ordinaria para recordar a las dos últimas víctimas en España de la violencia machista.

Se trata de Silvia, una mujer de 42 años a la que un hombre con el que había tenido una relación ha tiroteado en plena calle en Zaragoza. Ella le había dejado hace unos meses.

También de una pequeña de apenas tres años asesinada en Torrevieja (Alicante) a manos de su padre, que después se ha suicidado, en lo que parece ser el último caso de violencia vicaria. La madre de la niña, de 36 años, expareja del agresor, había denunciado malos tratos y las amenazas de matar a la niña si la mujer no interrumpía la relación que mantenía con otro hombre.