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Violencia de género

El pleno de Ibiza recuerda a la niña de tres años asesinada por su padre y Silvia la última mujer víctima de violencia machista

El Ayuntamiento de Ibiza ha honrado la memoria de Silvia, asesinada en Zaragoza, y de la niña de tres años en Torrevieja, víctimas recientes de la violencia de género en España

Minuto de silencio en el Ayuntamiento de Ibiza por las últimas víctimas de la violencia machista.

Minuto de silencio en el Ayuntamiento de Ibiza por las últimas víctimas de la violencia machista. / A. E.

Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

El pleno del Ayuntamiento de Ibiza ha guardado un minuto de silencio antes de comenzar la sesión ordinaria para recordar a las dos últimas víctimas en España de la violencia machista.

Se trata de Silvia, una mujer de 42 años a la que un hombre con el que había tenido una relación ha tiroteado en plena calle en Zaragoza. Ella le había dejado hace unos meses.

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También de una pequeña de apenas tres años asesinada en Torrevieja (Alicante) a manos de su padre, que después se ha suicidado, en lo que parece ser el último caso de violencia vicaria. La madre de la niña, de 36 años, expareja del agresor, había denunciado malos tratos y las amenazas de matar a la niña si la mujer no interrumpía la relación que mantenía con otro hombre.

Asistencia a las víctimas

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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